Pampita se quebró al hablar de su hija fallecida: "Nunca van a entender... "

El 8 de septiembre de 2012, Pampita sufrió la pérdida más terrible con la muerte de su hija Blanca por una neumonía hemorrágica. Dos años después, en julio de 2014, Tití Fernández pasó por el mismo drama al perder a su hija Soledad en un accidente de tránsito durante el mundial de Brasil.



Y en una entrevista vía on line en el ciclo Pampita Online, mantuvieron un profundo ida y vuelta en el que compartieron sus experiencias como padres en el dolor.

A post shared by Pampita Online (@pampitaonlinenet) on Jul 22, 2020 at 4:19pm PDT

View this post on Instagram



Cuando Tití hablaba comentó acerca del "festejo" de cumpleaños que realizo a su hija fallecida hace unos días vía twitter para compartir con sus seguidores y sobre las criticas que tuvo que soportar:

“Y el otro día me contestaron ‘dejala ir’. Es mi hija y yo no quiero que se vaya nunca, la quiero tener siempre en mi corazón. Se va a quedar siempre conmigo en el recuerdo”.

Fue así que Pampita intervino para acompañar la palabra del periodista ante semejante aclaración:



“Uno no tendría que salir a dar ninguna explicación sobre cómo vive el recuerdo, o el duelo, o los procesos internos. Es rarísimo que la gente se ponga a opinar sin haber estado nunca en esa posición”. En ese sentido, te entiendo perfecto Tití. Estaría bueno que esa gente, si no estuvo en esos zapatos, se guarde la opinión. Si no es para acompañar, si tiene algo que decir que se lo guarde, no es necesario”