¿A Moria Casán le hicieron brujería? Mirá los audios que salieron a la luz

View this post on Instagram

[25/01] Presentaciu00f3n de libro - Entradas a la venta en link de Bio. Punta del Este | Hotel Enjoy ud83cudf34 En este nuevo libro, el doctor transmite sus treinta au00f1os de experiencia en medicina biomolecular, celular y genu00f3mica para que puedas alcanzar un cuerpo armu00f3nico y real. u00a1Conseguilo ahora en nuestra tienda online!