Silvina Luna se fotografió mientras se duchaba y mostró...

ud835udc7aud835udc8a ud835udc95ud835udc8aud835udc86ud835udc8fud835udc86ud835udc94 ud835udc96ud835udc8fud835udc82 ud835udc8eud835udc86ud835udc8fud835udc95ud835udc86 ud835udc84ud835udc82ud835udc8dud835udc8eud835udc82, ud835udc94ud835udc86ud835udc93ud835udc82u0301ud835udc94 ud835udc96ud835udc8fud835udc82 ud835udc91ud835udc86ud835udc93ud835udc94ud835udc90ud835udc8fud835udc82 ud835udc83ud835udc86ud835udc8dud835udc8dud835udc82. ud835udc7aud835udc8a ud835udc86ud835udc93ud835udc86ud835udc94 ud835udc96ud835udc8fud835udc82 ud835udc91ud835udc86ud835udc93ud835udc94ud835udc90ud835udc8fud835udc82 ud835udc83ud835udc86ud835udc8dud835udc8dud835udc82, ud835udc84ud835udc93ud835udc86ud835udc82ud835udc93ud835udc82u0301ud835udc94 ud835udc96ud835udc8f ud835udc89ud835udc90ud835udc88ud835udc82ud835udc93 ud835udc82ud835udc93ud835udc8eud835udc90ud835udc8fud835udc8aud835udc90ud835udc94ud835udc90. ud835udc7aud835udc8a ud835udc95ud835udc96 ud835udc89ud835udc90ud835udc88ud835udc82ud835udc93 ud835udc86ud835udc94ud835udc95ud835udc82u0301 ud835udc86ud835udc8f ud835udc82ud835udc93ud835udc8eud835udc90ud835udc8fud835udc8au0301ud835udc82, ud835udc95ud835udc96 ud835udc8fud835udc82ud835udc84ud835udc8aud835udc90u0301ud835udc8f ud835udc94ud835udc86 ud835udc89ud835udc82ud835udc8dud835udc8dud835udc82ud835udc93ud835udc82u0301 ud835udc86ud835udc8f ud835udc90ud835udc93ud835udc85ud835udc86ud835udc8f. ud835udc7aud835udc8a ud835udc86ud835udc8f ud835udc95ud835udc96 ud835udc8fud835udc82ud835udc84ud835udc8aud835udc90u0301ud835udc8f ud835udc89ud835udc82ud835udc9a ud835udc90ud835udc93ud835udc85ud835udc86ud835udc8f, ud835udc89ud835udc82ud835udc83ud835udc93ud835udc82u0301 ud835udc91ud835udc82ud835udc9b ud835udc86ud835udc8f ud835udc86ud835udc8d ud835udc8eud835udc96ud835udc8fud835udc85ud835udc90. ud83cudf0dud83dude4fud83cudffb Una reflexiou0301n milenaria de Lao Tse queu0301 es importante para momentos difiu0301ciles como los que estamos viviendo actualmente u2764ufe0f Por eso es importante mantener la calmaud83dudcab u00a1Queu0301 tengan un gran viernes! u2728