¡Pampita no existís!: Todas las miradas fueron para su esposo… ¿qué se puso?

View this post on Instagram

Feliz du00eda de Los enamorados @robergmoritan ! Gracias amor mu00edo por alegrar mis du00edas! Soy muy afortunada de tenerte a mi lado, sos alegre, divertido cariu00f1oso y estoy loca de amor por vos! Gracias por hacerme tan feliz!!! ud83dudc98u2764ufe0fud83dudc95ud83dudc9eud83dudc9dud83dudc93ud83dudc97ud83dudc96