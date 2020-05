Silvina Luna y una imagen que 'cuatro bocas' que no podés perderte

View this post on Instagram

Hoy quiero compartir mi experiencia con la Decodificaciu00f3n. u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Es una disciplina que se centra en enfocar en las emociones ocultas, esas de las que no se hablan, que terminan generando o un su00edntoma emocional que se reitera una y otra vez impidiendo nuestra expansiu00f3n o termina manifestu00e1ndose en una su00edntoma fu00edsico para lograr u0026#34;llamar la debida atenciu00f3nu0026#34; y necesita ser decodificado para poder acceder a la curaciu00f3n.u2063u2063 u2063u2063u2063 Algunas cosas que trabaju00e9 e hice consciente en mi sesiu00f3n fueron, aprender a deshacer viejas actitudes, emociones, maneras de pensar o de establecer vu00ednculos que ya no me eran u00fatiles para continuar.u2063u2063u2063 u2063u2063 Aprendu00ed a escuchar mi emociones y mis propias necesidades con calma y determinaciu00f3n.u2063u2063u2063 u2063u2063 Reflexionu00e9 y me reconocu00ed enamorada de quien soy para entregar mi ser femenino a la tierra.u2063u2063u2063 u2063u2063u2063 Gracias @claudialuchetti por tu amorosidad. Hoy estaru00e1 haciendo un vivo junto a @lacaluRivero en vivo a las 15 hs te invito a que la escuches!ud83dude4c