Pobre Nicole Neumann, no entendía lo que sus compañeros le explicaban y le dieron con todo en las redes

Nicole Neumann fue tendencia nuevamente en Twitter y no por algo lindo, si no que miles de usuarios la criticaron por que no entendía las explicaciones de sus compañeros del programa LAM por el “sistema de venta piramidal”.

Sistema que muchos creen una estafa, pero muchas de las modelos del país lo defienden porque son clientas de este artefacto de belleza que se ha hecho muy conocido en este último tiempo.

Al parecer las modelos obtienen este artefacto, lo promocionan pero después tienen que venderlo a otros personas y esas personas a otras; y así sucesivamente.

Mirá algunos de los tuits:

Nicole Neumann tratando de entender cómo funciona el sistema de venta piramidal pic.twitter.com/FbfTqx9JyX — Agostina (@agos_bar) May 21, 2020

Las 5 personas tratando de explicar la estafa piramidal a Nicole Neumann : pic.twitter.com/Xg7OHeQ9bk — Gabriel Gauna (@Gabriel18598561) May 21, 2020

Hace 33 minutos, 5 personas le están explicando a Nicole Neumann cómo funcionan las estafas piramidales y sigue sin entender. REATZIONA ESTÚPIDA pic.twitter.com/FjjIXGAKTl — AgusArias ? (@AriasAgustinaa) May 21, 2020