Calu Rivero sigue rompiendo límites: ¿Ahora quiere ser una "obra de arte viviente" ?

HOY #lunanueva en #Aries 2020 ud83cudf1e y esta es una pequeu00f1a colaboraciu00f3n que hicimos con @sutribe para aprovechar este du00eda tan poderoso y manifestar nuestro deseo. Hoy es la luna nueva en Aries, el sol y la luna viajan juntos en el cielo iniciando el au00f1o nuevo astrolu00f3gico - hoy iniciamos una vuelta nueva al zodiaco. Aries es fuego, la capacidad de iniciar, la acciu00f3n y el coraje. . Esta es una luna poderosa con la cual podemos entrar en sintonu00eda y crear nuestras intenciones para este au00f1o astrolu00f3gico. 1/2 Las preguntas que nos podemos hacer son: ud83eudda2Cuales son las cosas que quiero iniciar? ud83eudda2A que le quiero dar impulso en mi vida durante el 2020? ud83eudda2Donde siento que quiero encender la chispa del inicio? ud83eudda2Que cosas me quedaron en el tintero y ahora quiero retomar? ud83eudda2Cuales son los desafu00edos? Aries es fuego purificador y ayuda a atravesar los miedos. Estas preguntas nos ayudan a pensar en relaciu00f3n a la energu00eda de Aries y crear nuestras intenciones. ud83eudda2A esto le agregamos una segunda parte que es, para cada intenciu00f3n escribir los pasos que vamos a tomar para darle impulso. 1, 2 y 3 y arrancamos la primera luna de fuego ud83dudd25 . . . TODAY #newmoon in #Aries 2020 ud83cudf1e and this is a small collaboration we made with @sutribe to take advantage of this powerful day and expand our desire. Today is the new moon in Aries, the sun and the moon travel together in the sky starting the new astrological year. Aries is fire, the ability to initiate, action, and courage. This is a powerful moon that we can tune into and create our intentions for this astrological year. 1/2 . The questions we can ask ourselves are: ud83cudf44What are the things I want to start? ud83cudf44What do I want to give a boost to in my life during 2020? ud83cudf44What things I want to begin again? ud83cudf44What are the challenges? Aries is purifying fire and helps pierce through fears. These questions help us think about the Aries energy and create our intentions. ud83cudf44To this, we add a second part, which is, for each intention, to write the steps we are going to take to give it impetus. 1, 2 and 3 and we start the first fire moon ud83dudd25. @13newmoons @sutribe @lacalurivero #isolationcreation #quarantine