Revelaron grandes secretos del romance entre Natacha Jaitt y Diego Latorre

Luego de que Yanina Latorre destrozara a Moria Casán en " Los Ángeles de la Mañana" por recordar el escandaloso romance de Diego y Natacha Jaitt que hizo estallar la relación de la panelista y el ex futbolista, Ulises se metió en medio de la polémica y aportó datos inéditos acerca del romance de su hermana con Latorre.

La conductora de "Incorrectas" habló del affaire que mantuvo Diego con la fallecida vedette y Yanina salió al cruce con todo. No obstante, el hermano de la mediática no soportó los dichos de la panelista y apoyó a la One.

"Al esposo lo vi desesperado en los programas, con ganas de quitarse la vida, estuvo llorando o emocionado cuando le recordaron a la mujer que partió, lo peor de eso es que estuvo muy enamorado de ella", aseguró la conductora.

Mientras que la panelista de " Los Ángeles de la Mañana" la desafió: "Que me digas que Diego estaba enamorada de Natacha… Los dos sabemos que no era, la vio una vez en su vida. Que se quiso suicidar no sé de dónde lo sacaste".

Horas más tarde, Ulises dio mayores precisiones sobre el escandaloso vínculo en Twitter y reveló informción inédita sobre el romance de su hermana con Latorre. "Yani cree que se vieron una sola vez Diego con mi hermana, lamento decirte que se vieron cuartro veces… y lo del suicidio lo contó tu abogado, (Fernando) Burlando. Hay que tener memoria".

"Se vieron más veces Yani…. tu marido no te contó bien parece. Cómo se nota el odio que le tenías a Natacha Jaitt", lanzó el comunicador y agregó: "Moria tiene razón en todo lo que dice, Yanina Latorre es una negadora serial grave, se cree su propia mentira. Yo fui testigo de esa relación clandestina, no me puede vender otra realidad".