Jimena Barón pasa por un duro momento y tomó una drástica decisión: se va a...

Jimena Barón está atravesando un durísimo momento en la cuarentena.

La venía llevando realmente bien, pero un par de hechos comenzaron a complicarle el panorama.

Las críticas de algunas seguidores por ir al supermercado con su hijo le pusieron "los ovarios al plato”, como ella misma aclaró.

Y ahora su hijo Momo, luego de que le Gobierno autorizara a los niños a mudarse de casa si quieren pasar tiempo con uno de sus padres, en caso de que estén separados, se fue a la casa de Daniel Osvaldo, el crack que ahora viste la albiverde del Taladro de Banfield.

Y parece que no quiere volver.

“No puedo competir con la casa de mi ex, por ende, mi hijo no quiere volver a mi casa porque no tengo pasto, ni metegol, ni pool, ni una mierda. Así que estoy acá, sola, y no puedo juzgarlo porque con el humor de mierda que tengo, tampoco le voy a exigir que venga a pasar la cuarentena conmigo”, dijo Barón un video, mientras descorchaba una botella de vino, a la que simulaba hablarle.

"Pero si la pregunta es si voy a tomar vino todas las noches, la respuesta es sí. Es una decisión, hay gente que empieza astrología online, hay gente que empieza terapia online, que lee, que medita, yo voy a tomar vino todas las noches...”, confirmó.

Si en perfecto control de sus emociones le ponía calor a las redes, sus seguidores apuestan que un poco de alcohol la puede desatar completamente y ya están frotándose las manos.