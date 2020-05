Issa Vegas paraliza las redes al subir y bajar las escaleras: ¡el mejor secreto!

View this post on Instagram

Lo prometido es deuda miu0301s ninu0303as ud83dudc95 Les estareu0301 subiendo todas las rutinas que doy en @programahoy !!!. CUERPO COMPLETO EN ESCALERA ud83dudc4cud83cudffc . Nivel ud83dudd3aud83dudd3aud83dudd3a. Calentamiento -subo y bajo escaleras. 5 min. -De 3 a 5 vueltas de ud83dudc47ud83cudffc. -Squats con salto.30 seg. -Patitos sin salto.30 seg. -Push Ups.20 seg. -Mountain Climbers.30 seg. *Tambieu0301n puedes hacer la rutina en un escalou0301n o banquito * Etiqueten a sus amigas para ser cada vez mau0301s ud83dudc95 Outfit @lolita_aca