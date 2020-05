Después de quedar en la calle, mirá en que terminó la ex de Sergio Denis

Verónica Monti entró en el conocimiento popular por un hecho desagradable: el brutal accidente en Tucumán que dejó a Sergio Denis en coma.

Ella, la pareja del cantante en se momento, fue una de las voces que los medios buscaron como referencia para saber cómo estaba de salud el artista.

Luego, como era de esperar, aparecieron problemas familiares, y quedó flotando en el aire televisivo que la familia quería negar su relación, al punto de desvincularla por todos los medios posibles del cantante.

Verónica quedó sola con sus hijos y en la calle, y cuando estaba desesperada, una idea, y la ayuda de las redes sociales la sacaron a flote.

“Me convertí en una vendedora, pero no vendo cualquier cosa, los perfumes son importados a precio más que accesible comparado a las perfumerías y los barbijos y las máscaras están homologadas por la ANMAT. Un conocido me tiró esa onda para ganar algo de plata. Estoy entusiasmada y espero que me vaya bien. Es un comienzo de una nueva etapa”, aseguró, en una entrevista.

De estar en la calle a emprendedora. Un buen comienzo.