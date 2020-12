More Rial, con una bikini muy picante, prometió un verano de locos

Morena Rial viajó a Córdoba por varios compromisos laborales, pero aprovechó para reencontrarse con amigas y visitar a Facundo Ambrosioni, el papá de su hijo. En sus ratos libres no se queda quieta. Aprovecha para hacerle frente a las altas temperaturas de las sierras con un traje de baño negro con pequeñas tachas que impactó a sus seguidores.

La mediática mostró su nueva adquisición y lució su pronunciado escote, que estrenó en diciembre del año pasado luego de haberse sometido a una cirugía estética. ¡Y ya anticipó que se vienen varias más!

“Si me dices que si, sé que valdrá la pena”, comentó junto a una de las postales en bikini. Y en otra agregó: “Por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar”. No conforme, preguntó quién le daría amor, y arremetió: “La vida da mil vueltas, yo te lo avise”.

Las vacaciones de la hija del conductor de Intrusos en Córdoba no comenzaron de la mejor manera. En el viaje de ida se accidentó en la ruta 91, cuando su auto se despistó e impactó contra el guardarraíl a la altura de Cañada de Gómez. Su abogado, Alejandro Cipolla, fue quien transmitió tranquilidad a su familia y seguidores.

El letrado aclaró que tanto ella como su hijo se encontraban en perfecto estado de salud, ya que no sufrieron ninguna lesión. “Una bajada estaba llena de agua, de tierra y de aceite, patinó el auto y pegó contra el guardarraíl. Pero no pasó absolutamente nada”, sostuvo en diálogo con Ciudad Magazine.

Más tarde, fue la joven quien habló en sus redes sociales. “Estamos bien, fue solo un susto con milagro”, aclaró en sus Stories de Instagram. Estos días de relax, combinado con trabajo, le vendrán muy bien a More, que según su estilista de confianza atravesó el coronavirus en secreto.

Las últimas semanas fueron muy delicadas para Morena, ya que se peleó otra vez con su papá, Jorge Rial. Parece que se cansó de ver cómo cambió desde que se puso a salir con Romina Pereiro y ya está colapsada con la situación. “Dice que su prioridad somos Rocío, Fran y yo, y siempre la pone a ella y a sus nenas antes que a nosotras, que bien o mal siempre lo bancamos en todo. No es lindo recibir rechazo de tu propia familia y mucho menos que gente tenga dos caras, porque para las redes es una y para la vida otra. Después me tratan de psiquiátrica y no da”, dijo en una entrevista. Después del escándalo, se refugió en Jackie Pato, una empresaria que la quiere y cuida como si fuera su hija.