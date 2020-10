Lola Latorre sigue sumando 'amigos' en el Cantando: "Si te duele, no te burles del otro"

Lola Latorre sigue dando que hablar en el Cantando 2020, tanto por la parte del concurso como por sus 'picoteos' con los integrantes del jurado.

Y en esta ocasión, se le sumó una nueva 'amiga' dentro de los encargados de calificar a los participantes. Fue la propia Karina 'La Princesita' la que, en una entrevista en 'Por si las moscas', abordó la burla que la hija del ex futbolista hizo sobre los temblores de Nacha Guevara y explicó: "El cambio real es desde los actos y no volverse victimario. Si te duele la burla, no te burles de otro. Hay que pedir disculpas si se ofende y no si el otro se sintió mal o no".

En el mismo programa, Karina habló de eliminación de Esmeralda Mitre y afirmó: «La salida de Esmeralda fue como la de cualquier participante, la realidad es que todos se van a ir. Pero tenía algo conmigo porque otros jurados decían lo mismo y el tema era yo». Mientras tanto, la mediática negó esa versión y aseguró que le presentó su renuncia a Tinelli una semana antes de ir votación junto a Lizardo Ponce.

Conociendo a los protagonistas de este episodio, seguramente habrá más tela para cortar en uno de los programas más vistos de la televisión argentina.