Un enigmático Diego Latorre recordó que alcanzó la felicidad con una ex pareja: ¿será Yanina?

A fines del año pasado, Yanina Latorre había afirmado que su relación con Diego Latorre había finalizado. Luego de 25 años de matrimonio, la panelista había confirmado la ruptura en Los Ángeles de la Mañana.

A pesar de esto, ambos continuaron viviendo en la misma casa y hasta se fueron de vacaciones a Europa junto a su hijo Dieguito. Además, estuvieron en Punta del Este disfrutando de la playa. Pero, una vez pasado esto, ambos volvieron a sus trabajos: Yanina a Los Ángeles de la Mañana y Diego a comentar partidos de fútbol.

En las últimas horas, el ex jugador de fútbol publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a Gabriel Omar Batistuta, y recordó la dupla que hicieron en Boca y en la Selección Argentina.

“Alguna vez combiné mal los colores. Alguna vez no me dejaron patear un tiro libre. Alguna vez me embarré las rodillas. Alguna vez dejé desparramado a alguien. Alguna vez fui un nene rubio que disfrutaba jugar con la pelota. Alguna vez alcancé la felicidad gritando un gol”, escribió el periodista deportivo en su cuenta de Instagram.

Mirá las fotos: