¿¡No se dio cuenta!?: Cande Ruggeri y un micro vestido que deja ver sus...

No apto para cardíacos.Cande Ruggeri eligió un delicado vestido de hilo para un día en la playa pero al parecer bajo ese look no lleva nada puesto.

Es una bomba en la playa y ella lo sabe.Con un impactante lugar, digno de una postal, Cande se aprovecha para mostrase acorde a las posibilidades que le brinda el clima.

Desde el costado puede dejarse ver su busto, de manera muy sugerente y de costado para cámara , ¿Será su pareja quien hace de fotógrafo?

De paso aprovecha para darle a elegir a sus seguidores con cuál foto se quedarían, ustedes ¿Cuál elijen?