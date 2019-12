Celeste Cid blanqueó su noviazgo con un artista: mirá quién es

La actriz Celeste Cid blanqueó para noche buena su noviazgo con el artista audiovisual Iván Pierotti, con el que viene saliendo desde hace un año. Lo hizo a poco tiempo de que estrene “Separadas”, la tira de Polka que tendrá un elenco de grandes actrices.

“No suelo compartir algunos espacios porque me gusta cuidarlos y resguardarlos .. y seguramente no vuelva a ocurrir”, indicó la actriz, y luego agregó: “Pero en breve cambia la década y .. la felicidad me salta del corazón”.

Por último, afirmó: “Todo si. Finalmente valen todos los tropezones que me hicieron llegar acá. 24 de diciembre de 2019. Feliz Todo. Nos deseo amor y ser cada día más felices”.