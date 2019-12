¡Picarona!: Mirá con quién espera la Noche Buena Luisana Lopilato ¿Se enteró Bublé?

View this post on Instagram

Weu2019re already preparing for Chistmas! Even though I have 3 children, Iu0026#39;m still the one who loves this holiday the most ud83eudd36. I may still be a child ud83eudd26ud83cudffcu200du2640 Stay tuned because, closer to the date, Iu0026#39;m gonna post some amazing pics! u00a1Acu00e1 ya nos estamos preparando para la Navidad! A pesar de que tengo 3 hijos, en mi casa, la mu00e1s fan de la Navidad soy yo ud83eudd36. Creo que sigo siendo una niu00f1a ud83eudd26ud83cudffcu200du2640 Estu00e9n atentos porque, mu00e1s cerca de la fecha, se vienen unas fotos MUY buenas!