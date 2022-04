Ni el Chupacabras se animó a tanto: mirá la escalofriante criatura que secuestra niños

En Corrientes están conmocionados. Es que una criatura conocida para los vecinos como "el Pombero" habría secuestrado y casi ahoga a un niño. Pero afortunadamente el ladrido de un perro alertó a la vecina y lograron rescatar del agua al menor.

El episodio ocurrió el último miércoles en la ciudad de Berón de Estrada. Mariela Escalante, madre del niño de 3 años, trabajaba en una carnicería cuando Sebastián le dijo que se iba a jugar. “Estaba disfrazado con la capa de Capitán América y me dijo que iba a ir a buscar al personaje de historietas”, relató la mujer. Pero más tarde, al ver que el menor no regresaba, salió a buscarlo. En el barrio no aparecía y se preocuparon.

Luego de casi 3 horas de búsqueda intensa, los ladridos de un perro alertaron a la vecina, que se asomó a una laguna que estaba cerca de su casa. Allí fue cuando logró divisar a un niño que luchaba por no ahogarse. "Morocho", la mascota de Sebastián intentaba sacarlo del agua tirando de su capa de superhéroe. Pero la mujer no dudó y rescató al pequeño. Momentos después llegaron las autoridades.

"El Pomberito" (la criatura que señalan como el responsable)

En cuánto a su desaparición, la madre del niño apuntó contra la extraña criatura que es conocida en el lugar como "El Pomberito". Así fue como dijo que "él lo raptó" y que "no es la primera vez que un chico se pierde y es encontrado lejos de donde vive”.

Luego de ser salvado, el menor regresó a su casa, durmió la siesta y tomó la merienda. Horas después le hicieron un chequeo médico en un hospital y los médicos le aconsejaron a la familia que lo bañara con agua caliente porque seguía exaltado por la situación. Su familia hasta llamó a un sacerdote.