Contención, compañía y apoyo: el desafío de la asistencia argentina en la frontera de Ucrania

Los ojos del mundo están puestos en Ucrania y sus alrededores debido a la invasión de las tropas rusas y los ataques que vienen sucediendo hace 25 días. En ese contexto, las ayudas humanitarias no dejan de llegar, y Argentina formó parte de las mismas con presencia en la frontera ucraniana de miembros de Cascos Blancos, organismo perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.

El organismo tiene la finalidad de diseñar y ejecutar asistencia humanitaria a través de un modelo basado en la cooperación, solidaridad y participación comunitaria. Desde el estallido bélico se comenzó a diagramar un doble trabajo; por un lado, la partida de una misión integrada por 7 voluntarios, voluntarias y funcionarios, y por el otro, el envío de donaciones brindadas por el voluntariado civil del Estado.

“La misión regresó el sábado pasado, porque el objetivo principal era asistir y apoyar a argentinos en Ucrania, Polonia y Rumania, para evacuarlos a ellos y a los familiares directos que manifestaron el deseo de salir de Ucrania. Todas esas personas, unos 14 grupos familiares, fueron saliendo en la última semana”, detalló Sabina Frederic, quien es presidenta de la comisión de Cascos Blancos, en comunicación con Estación Claridad.

También destacó que hay argentinos que aun pertenecen dentro de Ucrania, y que no dejan el país por dos motivos claros: por un lado, porque tiene algún familiar en el frente de batalla por lo que no pretenden abandonarlos, y por el otro, porque están dentro de la edad en la que están convocando a hombres para el combate, y de esa manera no los dejan pasar hacia el otro lado de la frontera. “Hubo una situación la semana pasada de una persona con doble ciudadanía que hacía mucho tiempo no venía al país y tenía intenciones de dejar Ucrania. Se trata de un varón de 51 años. Hubo un esfuerzo enorme de nuestro consulado para que pueda cruzar la frontera, y no lo dejaron salir por la edad. Esto fue la semana pasada y fue un factor de desaliento”, dijo Frederic.

Asistir en el desplazamiento de las familias que decidieron dejar sus hogares y la contención psicológica han sido sin duda los principales pilares de trabajo que tuvieron los voluntarios de Cascos Blancos. También hubo asistencia alimentaria, sanitaria, hospedaje y tramitación de documentación migratoria. “De todos los argentinos asistidos, al país volvieron 5 personas, entre ellos una pareja integrada por una mujer mayor y su pareja que era ucraniano. Fue la primera persona en recibir la visa humanitaria que entregó el país”.

Finalizada la misión en la frontera, la asistencia de Cascos Blancos continuó con el envío de donaciones, la primera, que partió este fin de semana donde San Juan estuvo presente desde la parte privada, ya que la empresa Lomas del Sol hizo una donación de alimentos, según pudo confirmar este medio con el titular de la firma, Francisco Paladini. La carga despachada incluyó, entre otras cosas, 780 frazadas, 130 catres y 100 botiquines de primeros auxilios. Las donaciones estarán llegadas durante la jornada de hoy a la Agencia Gubernamental para Reservas Estratégicas de Polonia. Las donaciones asistirán a las y los refugiados en Polonia, país donde se concentra la mayor cantidad de ucranianos que buscan escapar del conflicto bélico.

“Esta semana nos reunimos con el Canciller, porque probablemente sea necesario el envío de un grupo reducido para brindar asistencia emocional, porque eso ayuda bastante a nuestras representaciones que están abocadas a otras tareas en el lugar”, cerró la funcionaria a cargo del organismo humanitario.