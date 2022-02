"Fueron como 10 tiros": con la familia adentro, motochorro baleó la casa equivocada

En la localidad de Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe), la vivienda de una familia fue blanco, por error, del ataque a tiros de un motochorro. Todo ocurrió en una zona tranquila y residencial, en horas de la tarde de este jueves.

De acuerdo a lo informado por medios nacionales "fueron como 10 disparos", dijeron las víctimas de la balacera. En la casa, que sufrió cuatro impactos de bala, habitan una docente, su marido comerciante y dos hijos. El hecho ocurrió cuando el atacante a bordo de una moto detuvo su marcha frente a la casa, esperó unos minutos y comenzó a disparar sin importarle quien estaba del otro lado.

Mientras la familia está super angustiada, afortunadamente no hubo que lamentar heridos, y denuncian que fue una equivocación. Mientras tanto, en Rosario se reportaron tres atentados a balazos en las últimas horas. En diálogo con "El Noticiero de la Gente", la dueña de la casa manifestó que "sentimos que se confundieron, no tenemos otra explicación. Estamos preocupados y asustados, no pudimos dormir anoche. Nos sorprendió tanto como a todos los vecinos. Le podría haber tocado a cualquiera".