¡Ni el Yeti se animó a tanto!: estos signos actúan con tanta frialdad que pueden romper tu corazón

En cuestiones de parejas uno puede llevarse frías e ingratas sorpresas. Por eso nunca está de más estar atento a conocer de qué pie cojea cada uno.

A continuación te contamos cuáles son los signos que suelen actuar con mucha frialdad y pueden llegar a romper corazones.

Géminis

¿Ya lo esperabas? Bueno, por si quedaba alguna duda en tu cabeza, Géminis, es el signo que es capaz de romper y pisotear tu corazón sin remordimiento alguno. Es tan meticuloso a la hora de hacerte daño que lo vas a notar hasta que ya no puedas más, y aunque, le pidas que pare no lo hará. Géminis, no es malo con todos, simplemente deja que su lado justo tome las riendas y no permite que nadie lo humille, al menos, quien lo haga no se va a marchar como si nada. Lo cierto, es que su inteligencia es su mejor herramienta, no necesita gritar ni usar la fuerza, basta con que una idea le pase por la mente para hacerte pedazos.

Escorpio

Uno de los signos más arrasadores cuando se trata de sacudir los sentimientos del otro. ¿Será? No creas todo lo malo que dicen de un Escorpio, es muy raro cuando él comienza la discusión o alguna venganza. Por lo regular, te demuestra desde un principio que es alguien digno de confianza y que está dispuesto a comprender todo lo que atormenta tu corazón. Como dicen por ahí, por las buenas es el más dulce de todos, pero a la mala mejor ni te le acerques, porque no le importa tomar el karma con sus propias manos. Escorpio, no tiene la paciencia de ver cómo la vida te da una lección, mueve las piezas para agilizar el proceso. Es simple, ni perdona, ni olvida. Ya no hay motivos para que sigas siendo parte de sus días, no lo empeores y vete.

Aries

Por favor, no te atrevas a poner en duda el rencor que un Aries puede acumular en su corazón, porque es capaz de recordar cada detalle que le hizo daño como si hubiera sido ayer. Lo peor es que tiene la valentía de sonreírte, aunque por dentro lo único que desea es que la vida te haga pagar con lágrimas todo lo que le hiciste. Lo único que puedo recomendarte es que lo dejes tranquilo. Si lo molestas, su intensidad te va a responder y no te va a gustar para nada. Nadie está preparado para lidiar con un Aries dolido, porque no lo conmueve tu arrepentimiento. Puede que hayas cambiado de verdad, pero necesita mucho tiempo para considerar si te dará o no una oportunidad. De todos modos las cosas no volverán a ser como antes.

Acuario

¿Te sorprende? Acuario es un signo muy impredecible, pero pocos esperan que pueda reaccionar negativamente cuando se trata de cuestiones del corazón. En realidad, nunca sabes a lo que te puedes enfrentar, depende de su humor. Si está de malas se va a ir directo a la yugular, tiene una facilidad para darte en el punto que más te duele. No le cuesta cortar lazos y menos con alguien que lo traicionó. Acuario, no te necesita, que te quede bien claro eso porque es un signo independiente, y cuando le da vuelta a la página lo hace sin miedo. Es sentimental, pero cuando lo usa en tu contra, es capaz de sacar todo a la luz, no se detiene por nada, su objetivo es ganar y va a utilizar todas las armas que pueda. Te va a doler, pero te hará reflexionar sobre tu acción. Créeme no tendrás ganas de volver a romper a un Acuario.

Virgo

Pese a que siempre te has caracterizado por ser una persona analítica, perfeccionista y muy centrada, lo que más odias es lidiar con gente que se esfuerza en arruinar tu equilibrio. Lo que buscas en cualquier tipo de relación es la lealtad, no estás para conformarte con los que sólo se entregan superficialmente, y cuando te sientes traicionado se activa tu lado apático. Ahí aparece el Virgo que no está dispuesto a tolerar por no quedarse solo. Le da igual, mientras las almas falsas desaparezcan de su vida es más que suficiente. No intentes suplicar, porque su orgullo no le permitirá ceder ante tu perdón. Acepta que lo perdiste.