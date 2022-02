¡Qué tentación!: conocé los puntos más atractivos de cada signo

Cada persona cuenta con cualidades únicas y que atraen a los demás. Siempre es bueno conocerlas para potenciarlas y sacar partido cuando se quiere.

A continuación te contamos cuáles son las características sexys de cada uno de los signos del zodíaco.

Aries

La característica más sexy de los regidos por Aries es, sin duda, su buen humor que se contagia a todo el mundo. De la misma manera, su energía positiva y su capacidad para no rendirse y ser perseverantes les crea un halo de liderazgo que hace que las otras personas se fijen mucho más en ellos.

Tauro

Quien haya nacido bajo la regencia de Tauro tiene una alta dosis de sensualidad, lo que de por sí, ya atrae a las personas. Pero cuando se mira más allá, lo que más le gusta a los demás sobre Tauro es su sentido de responsabilidad, lealtad y sinceridad, los elementos esenciales para una relación madura y estable.

Géminis

La ternura, educación y buen sentido del humor son las características más sexys que tienen los nacidos bajo el signo de Géminis. Eso sí, no esperes de un geminiano un arranque de pasión o de sensualidad porque eso no es lo de ellos, la timidez no los deja actuar desenfrenadamente.

Cáncer

Definitivamente para los regidos por el cangrejo, la principal característica sexy es su libertad. Ellos no tienen ataduras al momento de tener una relación, aunque cuando se entregan lo hacen con todo su corazón y viven pendientes de su pareja.

Leo

Atractivos por dentro y por fuera, los Leo son sensualidad pura. Derrochan inteligencia, poder, seguridad y confianza. Eso sí, no esperes nunca que alguien regido por el león sea calmado y comprensivo, pues los celos también hacen parte de su sexapil.

Virgo

Los Virgo son excelentes conversadores y con un físico muy atractivo, gracias a esto son considerados uno de los signos más sexys del zodiaco, y como si esto fuera poco, además son muy inteligentes y decididos. Lógicamente tantas características sexys los lleva a ser un poco picaflores y aprovechar todos los halagos que les hacen.

Libra

La creatividad en todo lo que hacen es la característica más sexy de quienes están regidos por Libra. Se inventan las mejores citas y los mejores planes, ya que además el romanticismo hace parte de su día a día.

Escorpio

¿Qué tiene de sensual un Escorpio? Y la respuesta es todo. Amables, educados, sencillos, apasionados, inteligentes y con un buen físico. Un Escorpio hace que todas las miradas se posen en ellos y obvio, ellos saben aprovechar todos sus encantos.

Sagitario

La característica más sexy de un Sagitario es que no saben que son sexys. Van por la vida sin filtros, siendo ellos, espontáneos y naturales. Aunque esto también los hace casi “indomables” como los centauros que son, así que nunca esperes poder controlar a un Sagitario.

Capricornio

Para los regidos por Capricornio sin lugar a dudas su característica más sexy es su romanticismo. Conocen todas las canciones románticas (además de que cantan bien), declaman poemas y regalan flores y, lo más importante, no les da miedo que los juzguen o tachen de cursis.

Acuario

No hay en todo el zodiaco quién de un abrazo más cálido y un beso más profundo como los que dan los regidos por Acuario. Su característica mas sexy está en hacer sentir a su pareja protegida y amada, sin dejar de lado que, cuando están con la persona indicada y están de buen humor, son completamente apasionados.

Piscis

Lo más sexy de un Piscis es que te ayuda a descubrir todo lo bueno que hay en ti. Son entregados, amables y compasivos y gracias a eso las demás personas dejan salir a flote todas sus cualidades.

Aunque todos los signos del zodiaco tienen características sexys, no olvides que tu actitud, el conocimiento que tienes de ti mismo, el amor propio y la autoestima son las herramientas que necesitas para que brillen todas las lindas cualidades físicas o espirituales que tienes.