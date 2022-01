Química y pasión pura: con cuál signo eres compatible en el amor y la intimidad

Entre signos los puede unir una gran fuerza que no se ve, esta es la compatibilidad. Hay signos del zodiaco que muestran una gran unión y se ve reflejada en el amor y en un sentido más íntimo: el sexo.

Mirá con cuál eres compatible:

Aries es más compatible con...

Aries, eres honesto, directo y, a veces, demasiado claro. Aunque debes saber que no engañas con esa independencia que pareces tener: necesitas saber de tu pareja, al menos, una vez al día, por eso pegas cantidad con un/a Acuario, Tauro o Leo. Sobre todo con este último. En el sexo eres impaciente y te gusta que las cosas sucedan cuándo y cómo tú quieras. Las personas con el signo del león son las únicas que te complacerán en ese aspecto. Por otro lado, si lo que buscas es algo rapidito y a dormir sin planes de futuro, un/a Libra o un/a Piscis serán perfectos para ti, ya que es imposible que funcionéis a largo plazo. Agua y aceite sois.

Tauro es más compatible con...

No hay duda: el signo del zodiaco más compatible con Tauro son los/as Leo. La razón reside en que, respecto a las relaciones, los Tauro sois muy de engancharos el uno al otro y no hacer otra cosa que estar pegados como lapas. Al igual, que ir a lo carnal en cuanto a sexo se refiere. Obviamente, esto es algo que no soportan todas las personalidades, por lo que olvídate de hacer esto con un/a Acuario o un/a Sagitario. Pero si encuentras a otro/a Tauro o un/a Capricornio, al igual que un/a Leo, la cosa puede ir muy bien en ambos campos: llegaréis a establecer unos sentimientos fuertes por el otro —aunque ojo con la posesión— y el sexo será tan imprescindible para vosotros como ir a comer.

Signos más compatibles con Tauro: Leo, Capricornio y Tauro.

Signos menos compatibles con Tauro: Acuario y Sagitario.

Géminis es más compatible con...

¿Compromiso? ¿Estabilidad? ¿Qué es eso? ¿Se come? No es así, querida chica Géminis, aunque pienses que sí. Pero bueno, como cambiar tu volubilidad respecto a los temas amorosos podríamos considerarlo como una tarea completamente imposible, solamente te pedimos que seas sincera con la persona que tienes delante. Pegas de maravilla con los/as Acuario y los/as Leo, al ser igual de inestables emocionalmente que tú. Pero oye, ¡que cada uno es como es! Ahora, no te acerques a un/a Escorpio o un/a Capricornio porque probablemente saldréis tan mal que no podréis volver a miraros a la cara. Y atrás con los Cáncer: les harás mucho daño.

Signos más compatibles con Géminis: Leo y Acuario.

Signos menos compatibles con Géminis: Escorpio, Cáncer y Capricornio.

Cáncer es más compatible con...

Contigo solo vale el 100% o el 0%. Si tu pareja consigue darte todo lo que necesitas, tanto en temas intelectuales como sexuales, la cosa irá como la seda. Ahora, como haya algo que no te cuadre... ¡todos a esconderse! Sacarás lo peor los Cáncer, conocido como una ira desproporcional que no te lleva a ningún lado. ¿Los únicos signos que te aguantarán esto? Los/as Leo y los/as Tauro. Como mucho también los/as Escorpio. Ahora, olvida a un/a Libra. Tiene el mismo carácter que tú y una discusión vuestra puede ser la III Guerra Mundial. Aunque podéis acabar haciéndola en la cama, todo sea dicho...

Signos más compatibles con Cáncer: Leo y Tauro.

Signos menos compatibles con Cáncer: Libra y Géminis.

Leo es más compatible con...

Ser Leo es ser segura de ti misma, ambiciosa, egocéntrica... Parecen y son piropos, pero cuando se te suben a la cabeza puede que la acabes liando pagana con la persona con quien estás compartiendo una relación, sea del tipo que sea. No debes dar por sentado que tu pareja sentimental o sexual va a estar siempre esperándote a que tu termines de hacer tus cosas para ir con ella. Aunque si quieres poniendo todos tus asuntos por delante, al menos elige a alguien de un signos del zodiaco que te entienda como los/as Aries —ojo a las discusiones entre vosotros dos a causa de vuestro carácter—, Cáncer o Sagitario. ¡Os parecéis mogollón! Ahora, no te vayas con un/a Virgo. No obstante, ¿quién no ha tenido una aventura con alguno/a?

Signos más compatibles con Leo: casi todos, aunque más con Aries, Cáncer y Sagitario.

Signos menos compatibles con Leo: Virgo.

Virgo es más compatible con...

Querida Virgo, sabemos dónde está tu punto débil: necesitas tener el orden total de absolutamente todo lo que ocurre en tu vida, y obviamente tu pareja también entra dentro de ese grupo. Pero no en plan controladora. Al contrario, necesitas tener tu libertad y que la otra persona no te agobie si no quiere tener la suya. Eso sí, que no te toquen tus esquemas mentales ¡porque explotas! Con un/a Sagitario harías una pareja de diez, gracias a vuestro miles de puntos en común. De la misma manera que con otro/a Virgo. ¿Quieres todo atado? Aquí lo tienes. Eso sí, cuidado con los signos como Géminis o Leo porque pueden cambiarte tantas veces de versión que acabarás cabreándote mucho.

Signos más compatibles con Virgo: Sagitario y Virgo.

Signos menos compatibles con Virgo: Leo y Géminis.

Libra es más compatible con...

Que des el paso a comprometerte, sea el tipo de relación que sea, te va a costar. Al igual que mantenerlo. Pero no en el sentido de que no seas infiel, sino porque piensas que no todo el mundo está a tu altura. ¡Bravo por esa autoestima! Ahora, una vez que lo hagas, será en serio y no te gustará que las cosas cambien sin previo aviso. Lo que debes tener claro es que para una relación seria debes buscar a un/a Tauro: tendréis una vida íntima superplena. Para un ‘follamigo’, hazte con un/ Géminis, llegando a un acuerdo antes. Ahora, huye de los/as Capricornio, Aries y Virgo. Sois lo más incompatible que existe. Hala, ya tienes el 2020 solucionado.

Signos más compatibles con Libra: Tauro y Géminis.

Signos menos compatibles con Libra: Capricornio, Aries y Virgo.

Escorpio es más compatible con...

Sabemos que la desconfianza está en ti, pero no puedes sacarla cada vez que te montes una película digna de un Oscar en tu cabeza, ¡sobre todo sin motivos! Sabemos que no es cuestión de posesión, sino que eres territorial por naturaleza respecto a que alguien tontee con tu pareja de turno. Así que olvídate por completo de los/as Géminis y los/as Aries: no te van a dar esa estabilidad que necesitas en tu vida para vivir tranquila. Sin embargo, los/as Cáncer, Capricornio y Tauro desbordan amor a tu lado. ¿Qué buscas? Plantéatelo y sé sincera.

Signos más compatibles con Escorpio: Cáncer, Capricornio y Tauro.

Signos menos compatibles con Escorpio: Géminis y Aries.

Sagitario es más compatible con...

Cada cosa en su momento. Chica Sagitario, necesitas buenas sesiones de sexo para sentirte bien, a pesar de que también disfrutas muchísimo de los instantes de paz y relax tanto en solitario como tu pareja. Reina el positivismo en ti respecto a relaciones, pero eso puede desplomarse en algunos casos si te engañan. Por ello, necesitas rodearte de personas que tengas las cosas medianamente claras y que apuesten por sus sentimientos. ¿Los mejores? Los/as Aries, Leo y Virgo. Ahora, aléjate de los/as Escorpio y Tauro porque solo te traerá quebradores de cabeza y, como consecuencia, una montaña rusa de emociones. Lo más valioso de ti es tu positivismo, ¡no lo pierdas!

Signos más compatibles con Sagitario: Aries, Leo y Virgo.

Signos menos compatibles con Sagitario: Escorpio y Tauro.

Capricornio es más compatible con...

Como dice el dicho: ‘Al lío’. Esto es justo lo que quieres, querida Capricornio, y lo que buscas en una relación. Además, tu poder innato selectivo te hace no perder el tiempo con personas que sabes que no lo merecen. Eso sí, sabemos que esto no tiene nada que ver con que no quieras profundizar la relación con alguien. Al contrario, ¡te flipa! Pero paso a paso. Para que tu plan amoroso/sexual salga bien, intenta que la otra persona sea otro/a Capricornio —¿qué mejor que alguien como tú para tener lo que quieres?— o un/ Escorpio. Huye de los/as Acuario, ya que solo llegarás a entrar en la ‘friend zone’.

Signos más compatibles con Capricornio: Capricornio y Escorpio.

Signos menos compatibles con Capricornio: Acuario y Géminis.

Acuario es más compatible con...

¿Existe alguien en el universo que tenga los temas amorosos más claros que tú? Imposible, te mueves por tus intereses. Si alguien te convence al 100%, te quedas y lo das todo. Si aparece alguien mejor, te vas. No pasa nada, siempre y cuando seas sincero con esa persona. Sin embargo, si es preferible que te juntes con gente que sean capaz de soportar esa seguridad y prioridad en ti mismo amorosamente hablando. La mejor ecuación sería, obviamente, con otro/a Acuario. Incluso los/as Libra te entenderían también. Ahora, te quiero lejos de los/as Piscis y Virgo. No les gusta que les cambien los esquemas y les puedes rebotar muchísimo.

Signos más compatibles con Acuario: Acuario y Libra.

Signos menos compatibles con Acuario: Piscis y Virgo.

Piscis es más compatible con...

Queridísima Piscis, eres tan complicada en todo... que hasta eso es parte de tu encanto. Puedes estar muy a gusto y estable en tu relación amorosa o sexual, pero la locomotora el tren de alta velocidad que maneja tu mente no te pondrá las cosas nada fáciles y hará que te plantees todo una y otra vez. ¡Uy como veas el mínimo resquicio de que las cosas están cambiando! Te diría que fueras más flexible en el amor, pero eso es imposible. Así que júntate con un/ Tauro o Cáncer para conseguir la máxima compatibilidad y di: ‘Atrás, Satanás’ a signos del zodiaco como Libra, Aries o Géminis. ‘Spoiler’: os acabaréis tirando de los pelos.

Signos más compatibles con Piscis: Tauro y Cáncer.

Signos menos compatibles con Piscis: Libra, Aries y Géminis.

FUENTE: COSMOPOLITAN