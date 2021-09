A poner una mesa más larga: estos signos harán nuevos amigos durante la luna en Libra

A

Cáncer

Siempre estás interesado en las fases de la Luna, ya que te rige. Cuando está en Libra, la Luna expande tu amor por tus amigos y familiares. Siempre estás ahí para recibir a gente nueva con los brazos abiertos. Durante este tiempo, a partir del 7 de septiembre, te encontrarás en un grupo, lleno de caras nuevas, a todas las cuales deseas conocer mejor.

Puedes ser el líder de este grupo, y puede ser un esfuerzo espiritual, o quizás un grupo relacionado con la salud, como una reunión de yoga, o algo por el estilo. También puede ser un grupo de estudio, un nuevo curso. Como sea, será un grupo de crecimiento personal.

Tu tendencia, en este punto, es saludar a cada persona con amor. Irradias dulzura y haces que todos se sientan como en casa; este eres tú en tu mejor momento, y te sentirás extraordinariamente bien durante este tránsito. Y debido a tu naturaleza amable, atraerás a muchos nuevos amigos.

Libra

Siempre te ha gustado la idea de encontrar un amigo especial con quien reunirte para analizar sus intereses mutuos. Durante este período de tiempo, encontrarás a una persona así, y en realidad puede ser un viejo amigo, alguien del pasado que pensó que podría haber desaparecido para siempre de su vida.

Esta persona puede incluso ser un amigo de la vieja escuela, alguien con quien compartiste algunos recuerdos increíbles, pero infantiles. Ahora, es muy probable que esta persona esté a tu nivel, lista/o para compartir contigo todas las cosas que ha aprendido a lo largo de los años, y tú estarás muy feliz de participar.

Se siente bien tener un amigo especial, y siempre has adorado este tipo de relación de "solo nosotros". No buscas una multitud, no, eres una persona reservada. Buscas a una persona especial, alguien como tú. Y los encontrarás. Deja que los buenos tiempos sucedan.

Piscis

Nunca has tenido problemas para atraer gente nueva a tu vida, por amistades o por asuntos laborales. Este tránsito, la Luna en Libra, es todo lo que funciona para ti en términos de traer caras nuevas y frescas a tu vida. Te encontrarás en una situación: un almuerzo o una cena, con viejos amigos.

Puede que esté presente alguien a quien no has conocido antes. Encontrarás a esta persona fascinante y ellos sentirán lo mismo por ti.

Hay algo que ustedes dos tienen en común y, en cierto modo, han estado esperando la oportunidad de compartir finalmente esta cosa en particular y específica. Puede ser un interés por los animales o el arte, pero en este caso hay una clara inclinación hacia el amor por algo vivo.

Tomarán los números de los demás y comenzarán un festival de texto que se convertirá en chat en vivo, que se convertirá en más encuentros y una amistad verdadera y duradera.

Fuente: Terra