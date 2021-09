Asustadores de espejos: estos son los signos más feos

Así como en el mundo hay personas hermosas, también están los que llegaron tarde en el reparto de caras al menos aceptables.

A continuación te contamos cuáles son los signos menos agraciados y que formar parte del del top tres.

Acuario

Las personas regidas por el signo de Acuario son las que encabezan este ranking. Son las más encantadoras y muy ambiciosas, ya que se caracterizan por esforzarse en llegar alto en todo lo que se proponen. Sin embargo, no son de los más agraciados en cuanto a la belleza se refiere.

Leo

En segundo lugar, podemos señalar a los leoninos. Este no suelen ser cómo el signo de Acuario de encantador: su arrogancia y sus celos les hace volverse muy feos por dentro. Cuando este signo comete un error, es raro escucharlo pedir perdón. Es más, intentan derribar al que arremete contra ellos. Los de Leo también se caracterizan por tener menos virtudes físicas que el resto de los signos del zodiaco.

Capricornio

El signo de Capricornio suele representar a personas y con malos sentimientos hacia los demás. Tiene un manto de maldad que los cubren y no les importa que sea evidente. Se trata entonces de un signo que puede resultar algo feo tanto por fuera como por dentro.

La astrología puede ir a fondo y explicar cómo es el comportamiento y la personalidad de cada persona según su signo y sus distintas casas.

Géminis

Géminis no es bien puntuado por sus características físicas. Este tipo de signos, además de tener menos virtudes con respecto a su apariencia, tienen una doble cara que les hace tener una parte oscura y malvada. Pueden parecer muy dulces y saludables, pero se transforman cuando las cosas no se hacen como ellas quieren. Es por esto que, si perteneces a estos, deberás trabajar mucho en esa doble personalidad para que tus actos no te pasen factura más adelante y hieran a personas a las cuales aman.