"Esto te pasa por roba maridos”: la amenazaron y dañaron su camioneta a los tiros

En Rosario se vivió una situación más que escalofriante. Desde una camioneta, efectuaron nueve tiros con el fin de amenazas a una joven mujer de 28 años por cuestiones pasionales.

El hecho ocurrió el 3 de agosto en el barrio Hospitales. De suerte, nadie terminó herido, pero el ataque sin dudas generó pánico en el vecindario y sobre todo a la familia de la persona que aparentemente iban dirigidos los disparos.

Sobre la calle Dean Funes había estacionada una camioneta Ford Kuga, perteneciente a la damnificada, de quien no trascendió su identidad. Era de noche cuando fue baleada.

De acuerdo a lo que informó la policía, la mujer escuchó los disparos y salió rápidamente de la vivienda para averiguar qué es lo que estaba pasando. Los vecinos le contaron que desde una Renault Duster habían disparado contra su vehículo estacionado.

Según fuentes de la investigación, la camioneta Kuga terminó con nueve orificios de bala. Y como si fuera poco, después de disparar, los agresores le dejaron un papel con un mensaje dirigido a la dueña que decía "esto te pasa por roba marido".

La nota que le dejaron

La mujer negó un problema sentimental y dijo desconocer los motivos del brutal ataque. "Yo no tengo problemas con nadie", respondió ella primero, aunque después contó que días atrás había tenido un inconveniente con "un chico" por el que terminó detenida.

No quiso dar mayores detalles sobre aquel episodio y sólo se limitó a contar que él le "tiró tiros" en su casa y que ella salió en "defensa propia". "Ese es el único problema que puede haber, pero no estoy segura de que haya sido él", apuntó la mujer.

Consultada por el vínculo con esa persona, respondió que ella "no" era la ex pareja de él. "No sé por qué pasó esto", agregó.

