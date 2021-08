Predicciones signo por signo: conocé qué te espera en agosto

Agosto se instaló en el calendario 2021 con nuevas energías. Lo importante será que cada uno las trabaje de la mejor manera para beneficiarse adecuadamente.

A continuación te contamos signo por signo qué les espera para el octavo mes del año.

Aries

El inicio de mes puede sentirse complicado a nivel material o económico, no porque estés enfrentando una pérdida, más bien, porque los eventos a tu alrededor te están haciendo ver en dónde necesitas reclamar tu propiedad o poner límites. Quizá empieces a presentir que debes retirar tu energía o talento de un proyecto o sociedad.

Agosto trae planetas retrógrados, desde el 28 con una etapa muy profunda en tu vida con Júpiter en Acuario.

Hay que ser cuidadoso, sentirás temores e inseguridades producto de mezclarte con personas conflictivas y que tratan de disuadirte de tus metas.

Golpe de suerte cerca del 11/8. Hacia finales de mes movimientos astrales, acomodan el escenario para que le des inicio a una nueva rutina o estilo de vida, pero también, para que hagas anuncios al respecto.

Sé flexible e inteligente para cambiar lo que tengas que hacer. Agosto trae una gran transformación.

Tauro

Los primeros días vas a sentirte llevo de energía y sólido en tus decisiones. Las cosas que estás deseando realizar, planes y proyectos que hasta ahora pensaste que se tambaleaban, los verás con mayor claridad y estás con los pies bien plantados sobre la tierra para que nada ni nadie impida que lleves a cabo lo que te interesa.

Será una etapa de consolidación. Posiblemente inicies una actividad nueva, un trabajo, posición o una responsabilidad que asumirás con mucho control y firmeza, como corresponde a tu signo de tierra.

Sueños, premoniciones. Escuchar a tu intuición. Agosto es el mes para iniciar o formalizar un romance o relación de pareja.

Si es posible sé discreto con tus motivos de alegría hasta después del 22/8. La luna nueva del 8/8 puede traer cambios y mudanzas.

Hacia finales de mes podrías sentirte algo agotado por tantas responsabilidades familiares.

Géminis

Debido a la influencia directa de Mercurio, se equilibra la balanza que ha estado cargada con tantos planetas retrógrados. Todo crea cierta ansiedad en tu vida, pero mientras pasan los días de agosto, te sentirás cada vez más seguro y estarás frente a personas que hace mucho tiempo no veías.

Posibles mudanzas o cambios en la dinámica familiar después del 11/8.

Cambios que deberás tener claros antes del 19 de mes, porque después de ese día y a lo largo del resto del año, deberás efectuarlos para lograr cerrar un ciclo, liberar karma, cambiar de hoja y lograr una sanación profunda.

Hacia finales de mes tendrás reuniones o encuentros serán favorables y prometedores. Podrías firmar algún contrato. Deberás tener la nobleza para admitir si te estás equivocando y eso es importante en tu vida sentimental porque podrías decir palabras que hieren a a los que amás.

En la segunda mitad del mes pondrás el énfasis en tu salud, tu dieta, estado físico y en el orden en tus espacios.

Cáncer

Los primeros días de agosto te puedes sentir emocionalmente desconectada. Las situaciones negativas que ocurran dentro de tu equipo de trabajo, tu grupo de amigos te van a provocar fastidio y puedes mostrar una actitud muy desapegada al respecto. Es probable que empieces a considerar alejarte de algunas personas.

Estás frente a una disyuntiva, tendrás dos caminos. En ellos existe la posibilidad de triunfo, pero uno será más fácil que otro. En tus manos estará saber elegirlo.

De ahí la importancia de que en los primeros días del mes prestes mucha atención a sueños, premoniciones y esas sensaciones que experimentás y que serán muy intensas.

A medida que se acerque el ciclo de Virgo, cuidate mucho de los excesos. Tendés a querer hacer más de la cuenta y vas a agotarte. No vayas a tratar de resolver en un día lo que requiere una semana.

La última quincena de agosto será favorable porque habrá invitaciones que surgen de la nada, como viajes de fin de semana, algo que te sacará de tu centro y tu rutina. Todo el mes te prepara, puede haber un anuncio importante a fin de mes.

Leo

En esta etapa vas a estar consolidando, fabricando, construyendo algo nuevo en tu vida. Puede ser una relación que estuvo algo indecisa o inestable, ya sea sentimental, económica o laboral.

Te dejaste llevar por chismes, comentarios que no valían la pena.

Ahora tenés más claro lo que querés. Sabrás cuando alguien se acerca, si lo hace de manera sincera y espontánea y no adulándote para tratar de conseguir sus propósitos.

Pelear por lo que sabes que es tuyo, se va a convertir en tu prioridad durante agosto. Me refiero al reconocimiento, tiempo, dinero y todo tipo de recursos, que de alguna forma, no te han sido reconocidos o retribuidos de manera justa. Este es el mes que estabas esperando para poner límites. La luna nueva del 8/8 favorece nuevas relaciones y proyectos. Noticias o decisiones cerca del 11/8 y se cierra una etapa en lo afectivo con la luna llena del 22.

Virgo

Hay un proyecto o situación de vida que no te está permitiendo crecer o expandirte como deseas. El inicio del mes, te va a permitir detectar de dónde deseas retirar tu energía,

Los primeros días de agosto estarás algo indeciso e inseguro porque no sabés si hacer o no ciertas cosas. Iniciar un trabajo, firmar algo, y eso te cause ansiedad.

Todo cambia con el inicio de tu signo y pensarás por qué no te diste cuenta antes de varias cosas, como en el amor.

Hay gente que estaba ausente en tu vida y que pensaste que jamás volverías a ver, sean familiares o amigos, reaparecerán. También habrá más seguridad en el campo económico.

Este mes te va a llenar de fuego y energía, te puedes mostrar más impaciente, reactiva y poco tolerante que en otro momento del año, tenés a Marte en tu signo. Y si llevás muchos meses guardando tu opinión, tus emociones, o tu enojo, durante agosto la bomba puede explotar. En positivo, esta energía te favorece para emprender un proyecto personal, que de verdad te entusiasma. Darás forma a una relación o proyecto cerca del 11/8 luego de la luna nueva. Agosto te pide que hables y tomes la iniciativa en especial a partir del 22/8.

La Luna llena del 22 te va a ayudar a dar el paso. Cerca de ese día, puedes reforzar una decisión respecto a tu proyecto laboral o dentro de tu lugar de trabajo, pero también, encontrar nuevas razones para cuidar mejor de vos.

Libra

Empezó un segundo semestre con profundas transformaciones. Habrá cambios que deberás abrazar después del 19 de agosto, cuando inicie Urano retrógrado

A veces dudás y no sabés cuánto duran las cosas buenas, pero sacá ese pensamiento de la cabeza.

Tenés la inteligencia y el ánimo para que cuando salgan problemas, saber resolverlos. Ese principio para ver más allá de las cosas y emociones, es lo que te ayudará a resolver cualquier situación que surja. Días favorables en la segunda mitad del mes.

Algo que sucede durante los primeros días en agosto te ayudará a cambiar tu rutina y cuando eso pase, estarás frente a un viaje, un encuentro o la posibilidad de un romance si estás solo o sola en estos momentos.

La fuerza y hasta el valor que te había estado haciendo falta para atender asuntos importantes que estás evitando aparecen durante agosto. Este es el mes en el que encuentras la motivación para atender todo aquello de lo que te has evadido a lo largo del año. Con la luna llena del 22 cerrás un ciclo importante. Días favorables luego del 16/8.

Escorpio

Agosto trae transformaciones en tu modo de relacionarte con tu pareja o socio.

Este mes es para que te dediques en cuerpo y alma a cualquier proyecto o relación que traiga noticias u oportunidades emocionantes y que representen la posibilidad de transformar el rumbo de tus planes a futuro. Agosto te va a llenar de fuego, te sentirás más idealista, pero también más inquieto.

Este mes, tu regente sigue retrógrado, al igual que Júpiter, Saturno y Neptuno, pero Mercurio y Venus están directos, así que se equilibra la energía.

Los primeros días realizarás proyectos nuevos y eso será importante ya que al inicio no los verás completados, pero te servirá para echar raíces, poner la base para lo que harás después cuando todo sea más favorable.

Inclusive, muchos podrían mudarse o cambiar de empleo, posición o actividad diaria. La rutina se rompe en agosto.

Y en el plano sentimental, tiene que ver con la actitud que tomes con las personas en tu entorno que podrían decepcionarte, no cumplen sus promesas, o hacen cosas que te disgusten. Cuando eso ocurra, calma y respirá profundo. No reaccionar impulsivamente. La luna llena del 22 trae cierres en ciclos relacionados al hogar y la familia.

Sagitario

Júpiter entró retrógrado en el elemento aire y abrió un portal interesante. Sos de un signo espontáneo, sincero e inteligente. Y tu corazón de fuego está activo con el Sol en Leo. Los primeros días del mes, vas a estar enfrentando situaciones nuevas, pero sabrás cómo resolverlas. Serán cuestiones menores en el trabajo o un contratiempo inesperado.

Las apariencias suelen ser engañosas así que prestá mucha atención. Lo mejor que te ocurrirá en agosto es que escucharás a tu intuición, tu capacidad de razonamiento, muy inteligente para solucionar los problemas que ocurran.

Urano estará retro desde el 19 de agosto. Un tránsito que quiere que durante el segundo semestre del año, arranques cambios en tu estilo de vida, tu trabajo, la manera en la que cuidas de tu salud. No sacrifiques tu individualidad en pos del grupo. El momento para las decisiones finales o las noticias que traigan cambios importantes, inicia el 22 de agosto. Ese día todo tu entorno se alinea para que se abra una nueva puerta profesional.

Para finales de agosto, puede surgir un viaje sorpresa, no te lo pierdas.

Capricornio

Tu regente Saturno está Retrógrado. El pasado sigue haciéndose presente para que lo resuelvas y así poder avanzar. Son dos quincenas muy claras. La primera, será de mucho movimiento dentro de tu círculo. Puede ser un cambio de posición en tu trabajo, o un nuevo empleo. Tal vez la posibilidad de un viaje corto y el regreso de una persona con un contrato que llegue a ser positivo en tu economía.

Los Capricornio son tan firmes en sus decisiones. A veces surgen problemas pero saben bien que tienen que salir adelante, pase lo que pase. No te dejes llevar por ese pesimismo saturnino que puede aflorar con Saturno retrógrado.

En la segunda etapa del mes, será positivo que tengas un plan estratégico y seas precavido.

Cambios que se esperan para después del 19 de agosto, y que representan una nueva búsqueda de satisfacción emocional. Pueden implicar un riesgo financiero o un riesgo que asumes con voluntad para perseguir amor, felicidad, un nuevo sentido de vida. La luna llena del 22 pone la atención en cuestiones financieras y de presupuesto. Abrirás tu mente.

Acuario

Saturno y Júpiter retrógrados crean una combinación planetaria que podría complicar un poco este mes de agosto. Mucha energía se repliega hacia adentro.

Sos la comunidad, la libertad, la independencia, y por eso cuando estás junto a una persona, ya sea en el trabajo, el amor o amistad y que trata de quitar tu independencia, sabe que no puede, porque nadie puede cortarte las alas.

No te quedés callado, decí lo que tengas qué decir. Eso es lo que estarás desarrollando en estos momentos.

No permitirás que nada ni nadie te aleje de tus metas. Con Júpiter retro en tu signo por momentos sentis que todo se hace cuesta arriba.

A lo largo de agosto, tus emociones van a estar mucho más pasionales que de costumbre. Incluso, puedes estar tomando decisiones radicales y abruptas, que otros no entiendan ni compartan, pero que sean realmente importantes . Vas a querer terminar con todo aquello que se sienta tibio o gris.

La luna nueva del 8/8 trae una nueva relación o un cambio de estado en tu relación actual. Con la luna llena del 22/8 se cierra un ciclo y mudás de piel.

Piscis

Agosto empieza a pedirte que prestes atención a tu situación de pareja y a tu historia amorosa, porque desde que el mes inicia, esta área de tu carta se llena de fuego. Podés sentir deseos para iniciar o luchar por una relación, pero también puede llevarte a desacuerdos y discusiones que evidencien los problemas entre ustedes.

En la segunda etapa del ciclo, ten cuidado con una compra que parece buena, pero no lo es. Cuando surja ese oportunista, analiza bien qué busca detrás de tantas promesas y luego tomá una decisión.

La Luna llena del 22 de agosto, es una Luna de finales importantes. Es un portal que va a permitirte liberar mucha carga emocional, pero también kármica y energética, es una Luna que trae muchas respuestas, pero respuestas profundas, de esas que a veces no queremos recibir porque revientan nuestra burbuja.

