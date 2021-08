Posteo viral: tuvo que ir al baño en clase virtual y la profesora le escribió algo inesperado, mirá

Sabemos que las clases de facultad por zoom fueron tema de conversación durante mucho tiempo en las redes ya que de allí surgieron muchas historias virales. Y esta es una de ellas.

Un joven estudiante de psicología de la UBA recibió un mensaje por WhatsApp por la profesora que le consultó si le había pasado algo grave cuando se dio cuenta que el joven no tenía la cámara prendida. Rápidamente él sintió "ternura" por parte de los docentes y decidiera compartirlo en Twitter.

"Tuve que apagar la cámara en una clase para ir al baño y la profe me habla por WhatsApp y me pone esto, me siento re cuidado por la producción", bromeó el usuario @fabenzop en su cuenta de Twitter.

Es así que adjuntó el chat que mantuvo con la profesora donde se ve cómo la docente se preocupa por su situación: "Hola Fabricio. Qué te pasó que apagaste la cámara. ¿Estás bien?". "Hola profe. Sí, sí, tuve que ir al baño y no quería que quede sin nadie. Ya la prendo, perdón".

Por su parte, la profesora le contestó: "No te hagás problema. Estamos atentas porque en la virtualidad ¡pasan cosas y queremos ayudar si es posible!". "Gracias por la preocupación", remató luego el chico.

"Qué miedo"; "La profe tóxica"; "Qué horror"; Yo lo llamaría amenaza"; Para mí te quiere dar", fueron algunos de todos los comentarios que le dejaron los internautas.

Lo cierto es que la publicación tuvo en poco tiempo más de 96 mil me gusta y 1900 retuits.

(Fuente: Crónica)