Este fin de semana se viene la Luna Azul de agosto: ¿Qué es este fenómeno astronómico?

Este domingo 23 por la noche, y la madrugada del lunes 24, se producirá un fenómeno astronómico muy especial que tiene lugar cada dos años y medio: se trata de la "Luna Azul".

Aunque muchos no lo crean, su llamativo nombre no tiene relación con el color, si no con que es la segunda luna llena que ocurrirá en un mismo mes, lo que es sumamente extraño. Normalmente cada estación del año tiene solo tres lunas llenas, pero a veces puede ocurrir que surjan cuatro.

Según lo que explicó la NASA sobre este evento, “las lunas llenas están separadas por 29 días, mientras que la mayoría de los meses tienen 30 o 31 días de duración, por lo que es posible que quepan dos lunas llenas en un solo mes".

Que coincidan las dos lunas llenas en un mismo mes no alterará físicamente al satélite terrestre ni cambiará sus propiedades. Si bien hay quienes indican haber notado una transición en su tonalidad grisácea hacia un verde o azul durante este momento particular, los científicos se lo adjudican a la presencia de partículas en la atmósfera, como lo pueden ser las cenizas o el humo.

Aunque no haya una alteración en su color ni en su forma durante la noche del domingo próximo y la madrugada del lunes, la luna llena es siempre un fenómeno cautivador para el ojo humano.

Es por eso te recomendamos cámara en mano para tomar imágenes. Pero obviamente que si las condiciones climáticas lo permiten. El domingo 23 de este mes, la luna saldrá a las 19:47, y permanecerá brillante hasta su puesta, a las 8:20, según detalló el Servicio de Hidrografía Nacional.

(Fuente: Crónica)