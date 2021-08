Un niño de 2 años cayó a una pileta y mirá cómo lo salvaron de morir ahogado

Un niño de 2 años se salvó de morir ahogado luego de caer a una pileta. Fue reanimado por medio de un RCP que hicieron policiales y personal de SAME en Mar del Plata.

Según contó a 0223 Juan Di Matteo, director del Same, “una vez arriba del móvil del Same se le realizaron maniobras de RCP hasta la llegada al Materno. Justamente hoy me avisaron desde el Materno que el nene está muy bien, le dieron el alta de Terapia Intensiva y pasó a una sala común. Estamos muy contentos”.

El hecho ocurrió en una casa del barrio El Grosellar, cuando el niño cayó a una pileta. Rápidamente los padres comprobaron que no respiraba y llamaron al 911.

Primero llegó una patrulla y los policías cargaron al menor a la unidad para trasladarlo a un centro hospitalario.

En medio del trayecto, los efectivos se cruzaron con una ambulancia del Same que iba al lugar y lo pasaron al móvil sanitario, que en unos minutos lo derivó al Hospital Materno Infantil.

Luego de pasar varios días en terapia intensiva, el menor fue trasladado a una sala general en las últimas horas y su estado de salud es bueno.

(Fuente: Crónica)