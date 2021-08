Luna en trígono con el Sol: estos tres signos podrían aprovechar para romper con sus parejas

La Luna en trígono con el Sol es un fenómeno que es más habitual de lo que uno pueda creer y que puede provocar rupturas innecesarias en las parejas.

Durante este tiempo se suelen tomar decisiones a la ligera que en un futuro puede provocar arrepentimientos.

Conocé a continuación los signos que deben estar atentos a la hora de afrontar tensiones de pareja.

Tauro

El 13 de agosto, entrará en una fase de pensamiento serio. Has trabajado duro para mejorar tu vida, y te va bien; finalmente puedes simplemente "ser tú mismo".

Ahora que se siente seguro de que puede hacer una vida mejor para usted, este trígono puede inspirarlo a expandir sus horizontes, en términos de sueños y metas.

Enamorado, ya no te aferras a las malas relaciones por miedo a estar solo y será durante la Luna en trígono con el sol cuando te impacte: hay alguien en tu vida que representa todo por lo que te has esforzado tanto por escapar.

Tal vez necesite alejarse de esta persona por ahora.

No será dramático y no habrá arrepentimientos, pero te despedirás de alguien en tu 'círculo' de amigos, porque sabes que esa persona trae destrucción, y Tauro, no tienes tiempo para ese ruido.

Cáncer

Estás a punto de hacer un gran cambio, en una relación familiar. Se ha creado una dinámica y no te gusta, ni te ha gustado nunca.

Esto incluso puede ocurrir entre usted y un miembro de la familia nuclear, probablemente uno de los padres.

No habrá discusiones ni enfrentamientos, pero habrá un momento de realización: esto no está funcionando.

Siendo que están cerca de ti, no lo terminarás, pero estarás poniendo tu pie y trazando límites.

Te das cuenta de que ya no deseas ser el saco de boxeo de la familia, y le estás quitando ese privilegio a quien te trate mal, familia, amigo, amante o extraño.

Has cambiado, Cáncer, y no tolerarás la falta de respeto. La luna en trígono con el sol respalda su necesidad de límites y obtendrá lo que necesita.

Sagitario

A partir del 13 de agosto, cuando la luna está en posición de trígono con el sol, será lanzado a un nuevo estado de introspección.

Este es un lugar cómodo para ti, ya que siempre estás dentro de tu propia mente, tramando, resolviendo cosas, analizando. Lo que se te ocurrirá es algo en lo que has querido evitar pensar durante mucho, mucho tiempo.

Se trata de la insatisfacción en tu relación amorosa. Simplemente no está funcionando y no está seguro de que se trate de la necesidad de un cambio o si es necesaria una simple ruptura.

Temes la idea de romper, principalmente por el drama y la exageración que vienen con todos los finales románticos y, sin embargo, en cierto nivel, simplemente no te importa lo suficiente; estás listo para asumir el drama solo para llegar al final.

Obtendrá confianza de este tránsito, y eso podría darle lo que necesita para romper con la persona con la que está involucrado.

Cuando tu pareja te pregunte por qué, puedes decirle: "No eres tú. Soy yo".

Fuente: Terra Chile