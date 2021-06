Los auténticos Arturo Puig: estos son los mejores padres del zodíaco

Son padrazos incluso desde antes de que lleguen su o sus hijos. Les encantan los pequeños, pero también están aquellos que lo terminan de descubrir cuando arriba la criatura.

A continuación te contamos cuáles son los mejores padres según su signo del zodíaco.

Capricornio

Los padres capricornianos no pueden faltar en esta lista pues se entregan por completo a sus hijos para enseñarles cosas que consideran indispensables en la vida, como la responsabilidad y la disciplina; de hecho, esta necesidad de criarlos bien hace que luzcan en ocasiones muy estrictos, pero no cabe duda de que lo hacen porque los aman y quieren que sean buenas personas, y así es, pues es imposible no aprender de ese gran ejemplo que siempre dan.

Piscis

Los hombres de Piscis siempre se han caracterizado por ser muy sensibles, y cuando tienen hijos esta característica suele ser mucho más evidente, pues demuestran todo el tiempo su deseo de lograr su bienestar y de que jamás les falte nada para que se sientan plenos y felices.

Leo

Los padres de Leo dan siempre el mejor ejemplo a sus hijos, pues se caracterizan por ser personas con grandes valores, los cuales siempre intentan inculcarles, además son muy organizadas y con un corazón inigualable dispuesto a ayudar a quien más lo necesite; por otro lado, hacen lo que sea por mantenerlos siempre seguros y dan hasta su vida por conseguir su felicidad.

Cáncer

Otro de los signos que pertenece a la lista de los mejores papás es Cáncer, pues son los hombres más cariñosos y melosos, lo cual se incrementa cuando se trata de su descendencia; siempre buscan que sus hijos comprendan lo mucho que los aman, con caricias, besos y palabras bonitas, pues para ellos es la mejor forma de criar a los niños.