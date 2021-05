Tu mamá te diría que las chicas de estos signos no te convienen, porque tienen el corazón de hielo

Escorpio

Las chicas Escorpio son mujeres emocionalmente profundas pero misteriosas. Son muy pocas las personas que han podido ver su lado noble y sensible, ya que no se abren con cualquiera. Son mujeres muy fuertes e independientes que muy difícilmente caen en la manipulación de sus emociones y pensamientos.

Tauro

Las mujeres nacidas bajo el signo de Tauro son obstinadas y con un carácter de pocos amigos. Son mujeres independientes y siempre están pensando a futuro y cómo mejorar su situación. Nunca se conforman con nada, pero se les es muy difícil comprometerse con alguien más, por eso, se les considera bastante solitarias.

Acuario

Las acuarianas, aunque no lo parezca, son mujeres muy pensadoras, observadoras y curiosas. Adoran aprender nuevas cosas de los demás y buscan motivarse, mientras mayor sea su motivación, más felices se sentirán. Las mujeres de este signo están tan concentradas en cumplir sus sueños que son consideradas insensibles y distantes, pero no es verdad, ya que solo están enfocadas en lo suyo y pueden esperar para relacionarse con alguien más adelante.

Leo

Las mujeres fuego, son extrovertidas, impulsivas y atrevidas a simple vista, pero conocerlas más a profundidad es una misión imposible. Su personalidad alegre y divertida hacen que los demás se confundan y creen que las conoces, sin embargo, no todos han logrado ver su lado sensible. Son muy cuidadosas de mostrar su lado emocional ya que no confían fácilmente.

Capricornio

Las mujeres más orgullosas del zodiaco también tienen un lado sensible que casi nadie conoce. Son inteligentes, no bajan la guardia fácilmente, son necias y controladoras, pero en el fondo, solo quieren recibir algo de afecto sin salir lastimadas.