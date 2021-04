Cada signo tiene una cosa que odia hacer: ¿cuál es la tuya?

ARIES

La lavandería no es el fuerte de Aries, está claro que lo hará porque no puede vivir con montañas de ropa a su alrededor, pero de las tareas del hogar no es su preferida ni mucho menos. Aries no tiene la paciencia de otras personas para esperar a que la lavadora y la secadora terminen y tampoco para doblar la ropa. Lo hará claro está, pero no será para nada maniático en este sentido, con quede medianamente bien suficiente…

TAURO

A Tauro no le importa en absoluto el hecho de tener que limpiar su casa diariamente, es más, lo hace con gusto. Lo que no lleva muy bien este signo es hacer las labores de jardinero y no porque no le gusten las plantas, sino porque se le hará pesado hacer esta tarea. Tauro no tiene paciencia para estar cortando el césped, las hojas muertas y regar casi a diario, ya hace muchas cosas como para encima tener que cuidar del jardín o el huerto. ¡Va a ser que no!

GÉMINIS

A Géminis más vale que le den tareas creativas o sino no le responderá el cuerpo. Este signo odia hacer algo de manera repetitiva como por ejemplo fregar los platos, si vive sólo/a y son pocas cosas puede que lo haga con algo más de ánimo, pero como sea la loza de tres o cuatro personas se sentirá desbordado. Géminis prefiere cocinar sin duda alguna, en las recetas podrá poner todo su ingenio e imaginación sintiéndose así realizado/a.

CÁNCER

Cáncer es muy manitas y además es un gran colaborador en las tareas del hogar. Siempre y cuando todos los miembros de la familia pongan su granito de arena se esforzará para que todo esté en orden y reluciente. Ahora bien, mejor que no le pidan arreglos de maquinaria porque ahí se pondrá de los nervios. Si se pone Cáncer es capaz de arreglar la lavadora o incluso el coche, pero no confían del todo en sí mismo en cuanto a este tipo de tareas.

LEO

A Leo no se le caen los anillos por hacer cualquier cosa que sea necesaria, pero claro está, no todo le gusta. En cuanto al hogar odiará limpiar el baño pues sentirá que ese trabajo está por debajo de él o de ella. Si quiere es capaz de dejarlo como los chorros del oro, pero que no le motiva nada tener que hacerlo es un hecho. Leo puede realizar cualquier tarea y no por ello será menos, pero preferirá todo lo que le haga mantener su cabeza en activo…

VIRGO

Virgo es uno de los signos más pulcros del zodiaco, es súper ordenado y le gusta que su hogar y todo lo que tiene que ver con él o con ella luzcan lo mejor posible. Ahora bien, si hay algo que evitará pasar diariamente es la aspiradora. Virgo es práctico y por eso rápidito cogerá la escoba y la pala. Procura mantener todo bien limpio a diario porque sabe que de dejarse ir después le costará mucho más ponerse manos a la obra.

LIBRA

A Libra le encantan los animales pues son como él o ella muy cariñosos, pero limpiar las caquitas del perro o del gato no le hará maldita la gracia. Libra es bastante escrupuloso con algunas cosas y, aunque de tener una mascota la cuidará cuánto sea necesario, a la hora de limpiar le dará un poquito de asco. En caso de tener un animal de compañía si no hay nadie más en la casa dispuesto a hacerlo Libra lo recogerá sobre la marcha. Por mucho que le repugne le puede más su sentido de la limpieza y la estética…

ESCORPIO

Escorpio cada día se pregunta si es necesario hacer la cama para más tarde volver a usarla, es algo que no tiene mucho sentido para este signo. No es cuestión de no querer porque realmente no le cuesta nada hacerla, es que le parece un absurdo. Aun así, cuando Escorpio convive con más gente o en pareja entiende que haya personas a las que les guste ver la zona de descanso recogida, pero para ellos es un verdadero coñazo…

SAGITARIO

Son muchos los Sagitario que se dedican profesionalmente a la cocina y los que no suelen ser bastante apañados en este terreno. Sin embargo, este signo se cansa de tener que pensar en nuevas ideas para ir variando cada día. Sagi cocina por placer, cuando se le antoja algo o cuando quiere agasajar a los suyos. Ahora bien, si es para él o ella solo tirará de vez en cuando de la comida precocinada o rápida. A no ser que Sagi se haya puesto a dieta o haya decidido cuidar su alimentación, no cocinará todos los días… ¡Eso no!

CAPRICORNIO

Capri odia ir de compras al supermercado porque le estresa, es más, como no lo pasa bien no será del tipo de persona que vaya todas las semanas. Capricornio hará la compra del mes así tenga que pasarlo mal durante un rato más largo. Mira que este signo es muy hablador cuando se encuentra con conocidos, pero en el super no querrá tratar con nadie sino lo justo y necesario. Este cometido cuánto antes se realice para Capri mejor…

ACUARIO

Acuario no tiene ningún problema con hacerse cargo de sus responsabilidades, pero eso sí, sin que le atosiguen. El aguador del zodiaco puede ser algo olvidadizo y por eso lo mejor no será dejarles las mascotas única y exclusivamente a su cargo. No es que vaya a dejarlos morir de hambre, pero alguna que otra vez se le puede ir la pinza. Acuario ama a los animales y como con todo lo demás procurará hacerlo lo mejor posible, pero no promete nada…

PISCIS

Piscis es un excelente amo o ama de casa, pero odia el tener que organizar la nevera y la despensa, sobre todo si no tiene espacio suficiente. El pez del zodiaco no siempre almacena las cosas en el lugar más lógico y por eso se siente insatisfecho/a con esta tarea. En realidad es un tanto maniático o maniática en este sentido, quiere que todo esté perfecto, pero como no siempre lo logra lo deshace y lo hace echando leches…