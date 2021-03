¡No me la conteiner!: estos son los signos más mentirosos

Así como dice la canción de Martín Cenizen, “Soñás con hacer un millón no hiciste ni dos pesos, soñás con Himalaya no hiciste ni dos pasos, soñás con la terraza no hiciste ni dos pisos” y como estos, miles.

Estos signos y su verdadera influencia zodiacal los llena tanto de ambición que hablan de más y terminan mintiendo sobre su real desempeño.

Los tildan de mentirosos, de fabuladores, de que quieren mostrar más de lo que realmente son… ¿te sentís identificado? ¿Conoces a alguien así? Puede tratarse de su signo, prestá atención:

Leo

No hay lola, Leo es el signo más mentiroso del zodiaco. Este signo de fuego fue el ganador según las predicciones de los astros 2021. Esto se debe a que los nacidos bajo este signo son en extremo vanidosos y pueden caer en la arrogancia. Así que, son capaces de todo con tal de mantener una imagen. Es por eso que puede ser muy habitual que caigan en las mentiras.

Géminis

Es otro de los signos más multifacético que existe. Lo cual se debe a su dualidad de poder adaptarse a todas las situaciones y personas. Pero, hay que tener en cuenta que tienen una mentalidad compleja, lo que suele llevarlos a la mitomanía.

Libra

También se encuentra entre los horóscopos más mentirosos. Los nacidos bajo este signo son los más éticos del zodiaco, cosa contradictoria, ya que tienden a mentir con frecuencia. Sin embargo, esa necesidad de tener que caer bien a todo el mundo hace que oculten pensamientos o hechos de terceros. Por lo cual, evitan decir lo que piensan de verdad para evitar conflictos. Aunque su deseo es decir siempre la verdad, no siempre llegan a cumplirlos.

Tauro

El signo más tozudo, también es propenso a decir mentiras. En el caso de los Tauro, el significado es distinto al de los anteriores. Aunque los signos de tierra no son muy dados a mentir, los Tauro que son personas muy independientes y cerradas, tratan de cuidar su intimidad, por lo tanto omiten ciertas cosas en sus palabras que suelen parecer mentiras.