Si no la ganan la empatan: cuáles son los signos del zodíaco que más odian perder

La astrología nos comprueba, nuevamente, la razón de algunos rasgos de personalidad de quienes se encuentran a nuestro alrededor. Según esa teoría, hay tres signos del horóscopo que se destacan porque odian perder. ¿Sos uno?

Aries:

Los del signo del carnero son verdaderamente los más competitivos de todo el horóscopo. Lo que les sucede es que no soportan que otros consigan sus metas antes que ellos, y si su familia está involucrada de alguna manera, son todavía más intensos. Nadie les gana debido a que tienen una fuerza de voluntad inquebrantable, lo que los transforma en temibles rivales.

Sagitario:

Si hay algo que los sagitarianos no soportan es perder. Quizás no sean las personas que más se preocupan por ganar, pero cuando es una pelea mano a mano no les quedará otra que esforzarse al máximo ya que no soportarían perder cuando solo hay otro rival.

Géminis:

A los del signo de los gemelos les gusta competir, no porque amen ganar, sino porque son considerablemente habilidosos en todo lo que hacen. Disfrutan mucho más el hecho de enfrentarse a otra persona en cualquier disciplina y mostrar sus habilidades ante los ojos de todos.