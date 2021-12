Mañana entra en vigencia el pase sanitario nacional: Cuándo presentarlo y cómo obtenerlo

El pase sanitario dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación comenzará a ser obligatorio a partir de mañana a nivel nacional para la realización de algunas actividades donde la concentración de personas es numerosa, con el objetivo de aportar medidas de seguridad en el marco de la nueva ola de contagios de COVID-19 e incentivar la vacunación contra la enfermedad.

Si bien entrará en vigencia en todo el país desde el primero de enero, en San Juan se demorarán un poco más. Según comentó la titular de la cartera de Salud, Alejandra Venerando, en rueda de prensa, San Juan tendrá en vigencia el pase desde el 2 de enero. “El pase en la provincia tendrá una adherencia de lo manifestado por el Ministerio de Salud de la Nación, y será referido a los eventos masivos de más de 1.000 personas en ámbitos cerrados y abiertos”, detalló.

De acuerdo con la Decisión Administrativa 1198/2021, a partir de mañana, 1° de enero de 2022, las personas de 13 años o más deberán acreditar el esquema de vacunación completo contra COVID-19 para realizar actividades de concentración de personas como el ingreso a discotecas, salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.

El Ministerio de Salud aclaró hoy que se considerará “vacunación completa al esquema de dos dosis con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última aplicada. También es completa en casos de dosis única, como la vacuna Cansino, una vez transcurrido 14 días o más desde su aplicación”.

¿Cómo obtener el pase sanitario?:

El pase sanitario se obtiene a través de la aplicación Cuidar, que es el sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19 del gobierno nacional, en el apartado “Información de Salud” en su versión para dispositivos móviles, que puede descargarse en forma gratuita de las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e IOS.

La app Cuidar guía por un autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones sobre la enfermedad. Las autoridades sanitarias dijeron que el pase “forma parte de una estrategia más de cuidado sanitario”.

Para poder utilizar la app es necesario contar con correo electrónico, número de CUIL y crédito en el celular o conexión a una red wifi. Luego, hay que ingresar a la tienda de aplicaciones de tu celular, buscar la app Mi Argentina y descargarla. Una vez abierta, hay que presionar el botón “ingresar”.

Una vez instalada, a través de la aplicación se podrá acreditar el estado de vacunación para poder llevar a cabo las actividades mencionadas. En el pase se incluyen datos personales como nombre y apellido, documento nacional de identidad, el estado de vacunación contra COVID-19 (completa, iniciada o sin vacunación) y diagnóstico de COVID-19 (caso sospechoso o confirmado; con test realizado en las últimas 48 horas negativo o sin test realizado en las últimas 48 horas).

Para “crear la cuenta” el usuario puede registrarse mediante dos formas: escaneando su DNI o completando manualmente el formulario. Para la primera opción, hay que acercar el documento al teléfono con el código de barras al frente y darle permisos a la app para que puede acceder a la cámara de fotos.

Una vez escaneado el código, hay que completar los datos que faltan del formulario: CUIL, nombre y apellido, sexo, correo electrónico, fecha de nacimiento, provincia y localidad. Aclaración: para la fecha de nacimiento hay que seleccionar primero el año, después el mes y, al final, el día.

Ya creada la cuenta, llegará al mail del usuario un correo electrónico para activarla. Este mail debe buscarse en la casilla de mensajes y hacer click en el botón verde para habilitarla.

En el caso que la app muestre que tu credencial tiene errores en los datos cargados (ya sea de los datos personales o de la vacuna), es necesario reportar el error al sistema nacional de salud en este sitio para que el gobierno nacional lo analice y junto a la jurisdicción correspondiente y ambos realicen la rectificación que sea necesaria.

El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad. “Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento”, precisó hoy la cartera que conduce Carla Vizzotti.

Las personas que no pudieran acceder a la app, como los extranjeros no residentes en el país, no contarán con el pase dado que sólo puede ser generado desde la aplicación. No obstante, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado de vacunación contra COVID-19 en soporte papel o en formato digital expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.

Si el autodiagnóstico realizado a través la aplicación Cuidar arrojara algún síntoma compatible con COVID-19, o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado de COVID-19, se bloqueará el acceso a la pantalla del pase sanitario, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.

El gobierno dijo que el pase sanitario tiene como objetivos que las actividades con mayor riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 sean seguras e incentivar la vacunación contra la enfermedad COVID-19.

Fuente: con información de Infobae