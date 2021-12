¡Insólito! Lo debían operar de la cadera, pero la cirugía la hicieron en otro lado

Un grave error le complicó la vida a un jubilado de 72 años de Córdoba. Sucede que Tomás Córdoba se dirigió a una clínica privada para realizarse una intervención ya que debía colocarse una prótesis en el fémur de la cadera, pero los médicos se confundieron de lugar, y el error le costará meses de demora para realizarse la intervención correcta.

Pero no se dieron cuenta del error hasta que se realizó la radiografía posoperatoria, donde constataron que, pese a que Tomás manifestaba que lo había operador, no había signos de ninguna intervención en la zona. “A usted lo operaron de la rodilla”, le respondieron los médicos al jubilado, quien no salía de su asombro. El error le costará una recuperación de tres a ocho semanas.

Tras conocer el hecho, la esposa del jubilado realizó la denuncia en la clínica y al increpar al médico que realizó la intervención, el mismo le respondió “tenía un poquito mal la rodilla. Después, con la operación de la cadera, va a andar mejor”.

Según revelaron allegados al jubilado a medios de la provincia, aparentemente en la misma clínica había una persona con el mismo apellido que debía ser intervenida de la rodilla, y allí podría haberse dado la confusión. Por lo pronto, Tomás tiene turno recién para el 6 de enero. Si todo sale bien, recién ahí podría realizarse la intervención que tanto espera.