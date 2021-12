El trasfondo de la dura interna familiar y sindical entre Luis Barrionuevo y Dante Camaño

La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina fue a elecciones el jueves en todo el país. Pero una feroz interna familiar derivó en interna sindical. Por eso, en la seccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo una puja entre Luis Barrionuevo y su ex cuñado -hermano de la ex esposa, Graciela- Dante Camaño. El conflicto escaló y terminó en un escándalo, con un proceso nublado de sospechas y acusaciones cruzadas que se suspendió.

En estas elecciones, en las que Barrionuevo puso a competir contra Camaño al dirigente Humberto Ballhorst, hay un trasfondo económico: una cuenta con 40 millones de dólares que no estarían declarados. Según contó el economista, Carlos Burgueño, a MDZ Radio, que todo empezó en el momento de la separación.

"Graciela Camaño y Luis Barrionuevo se separaron. Como muchos, en pandemia. Superaron crisis políticas, suponemos que también crisis personales y acusaciones de corrupción bravas contra Luis Barrionuevo. Sin embargo, no superaron la convivencia de la cuarentena", dijo.

Así las cosas, "como en toda separación, dividieron los bienes y los objetos de casa. Hasta que llegó el momento de preguntarse: '¿El sindicato de Capital quién se lo queda?' Graciela Camaño dijo: 'Yo, porque lo maneja mi hermano'. A lo que Luis Barrionuevo respondió: 'No, el sindicato es mío y se acabó'. Y en medio de esa pelea...abren un cajón y aparecen 40 millones de dólares". El dinero sería de Dante Camaño.

"Lo peor de esto es que no es una broma. Encontraron 40 millones de dólares, que no estaban declarados y cuando le preguntaron qué era esa plata, dijo que para un hospital que iban a construir. No estoy siendo irónico. Es así", enfatizó. Acto seguido, especificó el profesional: "Esto pasó hace 10 o 15 días, pero hoy estalló por la interna sindical. Encima de todo, Luis Barrionuevo -autor de la frase “Nadie hace la plata trabajando”- le cuestiona la honestidad a Camaño, que le sacó la plata y eso no se hace".