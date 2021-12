Vecinos viven aterrorizados por pitbulls que atacan a otras mascotas

Un grupo de vecinos del partido de La Matanza, Buenos Aires, viven atemorizados por tres perros de raza pitbull que viven en la zona.

La peor parte en este escenario se la están llevando las mascotas que hay en la zona, ya que son la principal presa para estos canes y algunas de ellas hasta han tenido que ser sacrificadas.

La denuncia tomó carácter público este jueves. Los afectados indicaron que los tres animales recorren el barrio durante las noches en busca de comida, pero que además atacan a todos los animales que ven.

Además contaron la indignante respuesta que les dio la policía cuando les explicaron el caso: no pueden hacer nada "hasta que no maten a una persona". El relato no fue lo único que llevaron los vecinos a la policía, ya que también hay un video en el que se ve como los pitbull atacan a otro perro.

El dueño del animal contó que su mascota deberá ser sacrificada tras el salvaje ataque. "Dos pitbulls agarraron a mi perro, tuvo fracturas de cráneo, llegaron a romperle las costillas y tocaron los pulmones", señaló, y contó que debe ir a la veterinaria para que lo sacrifiquen.

Dueña descuidada

Una de las vecinas que presenció algunos ataques contó que la dueña de los animales asegura que no puede evitar que se escapen de su casa. También dijo que al lado de la vivienda vive una niña, y que uno de los perros ya amagó con atacarla en más de una oportunidad.

Los recolectores de basura también estuvieron cerca de sentir los dientes de los peligrosos pitbull, ya que quisieron ayudar a un gato que estaba siendo atacado y recibieron algunas mordeduras en los pantalones.

"Son perros asesinos. No queremos que los maten, queremos que una ONG venga a ayudarnos y que se los lleven porque acá no podemos tenerlos", consideró.

Por ahora, los vecinos sólo pueden esperar que los perros no ataquen a más personas y no termine por ocurrir una tragedia.