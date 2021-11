HermanaSoltaLaPanza, el hashtag que promueve cuerpos reales de mujeres en redes

La frase “me cuido para el verano” o similar es muy común de escuchar entre mujeres, pero desde el colectivo Mujeres Que No Fueron Tapa se está proponiendo dejar atrás esa idea, vivir en comodidad y armonía con el cuerpo y “soltar la panza”.

Es por eso que este año se lanzó la campaña virtual #HermanaSoltaLaPanza. “Es mucho más que aflojar la panza, es soltar la vergüenza que nos siembran con millones de imágenes que no se nos parecen. Es empezar a salir del odio hacia nuestros cuerpos, de la incomodidad de no encajar en un modelo creado para que no encajemos” señala Lala Pasquinelli, activista y creadora de la cuenta @mujeresquenofuerontapa a TN.

La propuesta fue lanzada a fines de octubre y hasta el momento más de 1500 mujeres y sus panzas han participado de la campaña publicando forografías de sus cuerpos y compartiendo sus experiencias. ”Hoy es la segunda vez que me preguntan si estoy embarazada”, “sufrí acoso escolar durante toda la primaria y parte de la secundaria, mientras todas se desarrollaban con un cuerpo hegemónico y aceptable, yo me escondía para que nadie me dijera gorda”, “mi hija de 7 años todos los días sufre gracias a comentarios que le han hecho muchas personas adultas”, “toda mi infancia fui gordita y odiaba mi cuerpo, mi mamá me obligaba a meter la panza o a usar faja”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en el perfil de Instagram.

Además de fotografías de mujeres que se suman a la campaña en plena aceptación de sus cuerpos, también el perfil recibe muchos comentarios de aquellas que aun no se animan, que están en plena lucha con los prejuicios y la aceptación.

El objetivo de Lara y de la campaña en general es poder sostener en el tiempo una conversación que invite a las mujeres a pensarse como sujetos de derecho y de disfrute, tengan el cuerpo que tengan, mucho más durante la época de verano, donde aquellas mujeres que no están cómodas con sus cuerpos sufren mucho más a la hora de estar en una pileta o similar.