Turismo: mirá cuáles son las exigencias de Argentina para recibir viajeros del exterior

El gobierno Nacional nacional elaboró una serie de exigencias que deberán cumplir aquellos extranjeros que quieran entrar al país:

Según precisaron desde la Jefatura de Gabinete de Ministros, se dispondrá lo siguiente:

-A partir de ahora, se eliminará la realización de la prueba de antígenos en los únicos puntos habilitados de ingreso al país.

-Previo a la realización del viaje, los operadores aéreos/fluviales/marítimos deberán verificar la declaración jurada que contempla los requisitos de ingreso que deben cumplir las y los pasajeros. Dicha declaración jurada se encuentra disponible para su descarga en http://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php y será completada por los pasajeros.

-La documentación requerida a argentinos, extranjeros residentes o turistas, podrá ser solicitada por las autoridades competentes en cualquier momento durante su estadía en el país.

Requisitos para argentinos o extranjeros residentes

-Quedarán exceptuados de realizar cuarentena quienes hayan completado el esquema de vacunación y presenten test PCR negativo realizado hasta 72 horas antes.

-Aquellos adultos que no presenten constancia de vacunación deberán cumplir cuarentena y realizarse un test PCR al séptimo día.

-Los menores de 18 años quedarán exceptuados de realizar cuarentena y test PCR al séptimo día.

Requisitos para extranjeros no residentes

-Podrán ingresar todos los extranjeros que tengan el esquema de vacunación completo, PCR negativo realizado hasta 72 horas antes y seguro de salud COVID, siendo estos exceptuados de la cuarentena y la realización del test PCR al séptimo día.

-Los menores de 18 años quedarán exceptuados de realizar cuarentena y test PCR al séptimo día.

-Extranjeros adultos no residentes sin esquema de vacunación completo no podrán ingresar al país.