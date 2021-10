Inversión cero: conocé a los 3 signos que más gastan dinero sin pensar

Por medio del horóscopo podemos descubrir cuáles son los signos del zodíaco que piensan o no antes de tomar una decisión. Y también entender cuáles son aquellos que no pueden controlar sus impulsos si de manejar dinero se trata. Así que te recomendamos prestar atención en estos signos que más gastan dinero sin pensar, si estás en camino a un negocio juntos o planeas una inversión.

SAGITARIO

Primeros en la lista. En general tienen problemas cuando les toca ser realistas en lo que se refiere al dinero. Si les toca revisar sus objetivos de ahorro y el presupuesto que armaron, les cuesta seguir el límite de montos que fijaron, por lo tanto, no pueden seguir con lo que ellos mismos establecieron. Como se dejan llevar por las modas y tendencias, es difícil que puedan ahorrar.

ARIES

Es uno de los signos más impulsivos, y eso se traslada a la relación con el dinero. No establecen la diferencia entre sus deseos y necesidades, por lo que terminarán comprando cosas que no son necesarias y así gastarán plata de más. Encuentran placentero tener un estilo de vida en el que no tengan que controlarse.

PISCIS

Ocupa el tercer lugar. Ellos también tienen problemas a la hora de seguir y aplicar el presupuesto mensual que han realizado. Como se caracterizan por su gran sensibilidad y generosidad no dudarán en brindarle una mano a quien más lo necesite. Son capaces de dar préstamos a otros, lo cual le dificulta poder ahorrar.

LEO

Tener que gastar plata de más con las personas que más quiere es algo que se da con naturalidad, no dudará en invitarlos a un buen restaurante. Aunque sea derrochador de dinero, también es bueno para regatear y conseguir descuentos. Ellos disfrutan gastar dinero cuando están acompañados y pasarán la tarjeta varias veces sin mirar demasiado los precios.

(Fuente: Crónica)