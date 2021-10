Con la ira a flor de piel: cuál es el signo del zodíaco más problemático

Según nos cuenta la astrología, hay tres signos del zodíaco que se destacan del resto por su grado de violencia. A este tipo de personas te conviene no provocarlos porque por más tranquilos que parezcan, tienen un lado muy oscuro. Ellos están más predispuestos que los demás a hacerte daño.

Estos signos son:

ARIES

Sin dudas son los más violentos, ya que este signo representa literalmente la guerra. Al ser tan irritables se dejan llevar con gran facilidad por este lado oscuro. Si se descontrolan, reinará el miedo. Y no tienen ningún tipo de problema en que la pelea se vuelva física. Explotan rápidamente.

SAGITARIO

Se pueden volver agresivos física o verbalmente. Una de sus principales características incluso es que son rencorosos; y les cuesta, en caso de hacerlo, poder perdonar a quien los agrede. Luego de la pelea, rara vez, se olvidan de todo y pueden estar como si nada hubiera pasado.

TAURO

De apariencia tranquila, cuidado si alguien lo molesta lo suficiente. No tienen problema en pelear, a veces con palabras, otras con las manos, y pueden perder el control, lo que hace que no mida las consecuencias de sus actos. Ellos no se olvidan de las cosas que le hicieron daño, sino que guardan rencor durante largos períodos de tiempo.

(Fuente: MDZ Ol)