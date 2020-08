Cero tolerancia: conocé a los signos que no tienen nada de paciencia

Aries

Es claro que pocos signos del horóscopo tienen la fuerza para avanzar en sus proyectos como Aries. Pero también tienen un lado poco útil, que es el que se deja llevar por la impaciencia, y muchas veces hace que se desespere por ver los resultados, y pierde de vista los objetivos.

Géminis

Lo que les pasa a los nacidos bajo el signo de los gemelos es que tienen una capacidad de interpretación superior, lo que los lleva a comprender todo a una velocidad extraordinaria. Claro, después se aburren mientras esperan que los demás lleguen a la misma conclusión que ellos, lo que les deja mucha fama de impacientes.

Acuario

Es conocida la pasión con la que los acuarianos pelean por las cosas que ellos consideran justas. Por eso, cuando tienen un ideal que defender, demostrarán su impaciencia con quienes les llevan la contra. Después de todo, para los nacidos bajo este signo no hay otra verdad posible, y no entienden que haya contradicciones.

Sagitario

Si hay personas que aman el movimiento, son los regidos por el centauro. Nada los pone de peor humor que estar quietos en una rutina que les parece que los asfixia, y apenas se sienten atrapados, comienzan a impacientarse por volver a salir al mundo. Para quienes están con ellos, a veces esta actitud de los sagitarianos es incomprensible.

Leo

La impaciencia del león es famosa, ya que para los regidos por el Sol hay pocas cosas peores que dar una orden y que esta no sea respetada. Si no quieren escuchar su rugido furioso, lo mejor para quienes los rodean es hacerle caso, o alejarse rápidamente, porque su impaciencia no conoce límites con quienes consideran que les faltaron el respeto.