Jujuy colapsada: un hombre tuvo que cavar la tumba de su madre, muerta por coronavirus

José Ramírez debió enterrar a su propia madre en el cementerio de General San Martín en el departamento jujeño de Ledesma, epicentro de la circulación comunitaria del coronavirus en la provincia. "Mi madre podría haberse salvado, pero la atención llegó tarde por el colapso que se viene en el sistema de salud", afirmó Ramírez a El Destape. En el cementerio cavaron en los pasillos para poder enterrar los cuerpos de los fallecidos por la pandemia.

"El coronavirus a mi mamá le tomo los pulmones y la asistencia que recibió fue tardía, cuando ya no había más nada que hacer. Ella era una mujer mayor de una vitalidad increíble", contó Ramírez. La empresa Instituto Norte le obligó a pagar las dos cuotas que debía en el cementerio y lo obligó a cavar la tumba porque dicen que no tenían más personal para hacerlo.

- ¿Creés que tu madre se pudo haber salvado si hubiera recibido la atención médica a tiempo?

Creo que hubiera podido tener muchas más chances de vida que las que tuvo. Mi mamá tenía 86 años, pero si vieras la fortaleza que tenía para ir a la feria a comprar cosas. Era una señora grande, pero activa. Mi mamá no tuvo asistencia a tiempo, si no hubiera tenido más chances de vida.

- ¿Cuál fue el problema que tuvieron en el cementerio?

- El martes a la mañana me llamaron para decirme que falleció. Lamentablemente no se pudo llorar. Asisto a la empresa funeraria Instituto del Norte que debería dar los servicios del entierro y me dicen que mi madre tenía dos cuotas atrasadas. Pago la cuota y entonces me dicen que tengo que ir a hacer el pozo, porque ellos sólo llevan los cadáveres a nicho. Tuve que ir al cementerio municipal y con mi hijo hicimos el pozo en un pasillo interno del cementerio. Al lado había un montón de pozos hechos, porque todos son enterrados.

- Me contabas que caminás los barrios para ayudar a las personas ¿qué ves?

- Acabo de venir de la casa de una mujer que perdió a un hijo joven y que ahora tiene entubado a otro. Ella no sabe que su primer hijo murió, porque no se atrevieron a decirle. Quizás no puede asimilar esa pérdida. Veo este casos y otros más. Gente joven, gente mayor. Necesitamos respiradores, necesitamos más médicos. Eso quiero pedirle al Presidente que envíe, por favor, ayuda a la localidad de General San Martín. Esto es urgente, la gente se está muriendo. El departamento de Ledesma superó los mil casos positivos de coronavirus, de ellos más de 300 son trabajadores del ingenio Ledesma. El gobierno nacional comunicó que el jueves enviará 24 profesionales para intentar atenuar las consecuencias de la propagación del virus en la provincia.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue denunciado en tres oportunidades por la pandemia del coronavirus. La concejala del FIT Andrea Gutiérrez lo acusó de propagación del virus y abandono de persona, mientras que la abogada Mariana Vargas lo denunció por alentar a la automedicación.