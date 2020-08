Hay una parte de tu cara que, según tu signo, dice todo sobre vos: ¿cuál es la tuya?

Aries: que parte de su cara le delata

A Aries le delatan sus ojos y sus cejas. Aries transmite su fuerza y su autoridad. A través de sus ojos grandes y expresivos, enmarcados por sus enormes cejas expresivas e incisivas, transmite toda su fuerza e intención, su energía, alegría o tristeza. Las cejas dan énfasis a lo que trasmiten tus ojos. ¡Impresionas!

Tauro: que parte de su cara le delata

A Tauro le delatan sus labios, su boca y su fuerte cuello. Los labios carnosos y su boca jugosa y expresiva, denotan un Tauro encantador, buen conversador y tranquilo. También una persona cariñosa y besucona. Si Tauro tiene los labios delgados, nos dicen, que este Tauro será más hablador, dicharachero y discutidor. Pero lo que sin delata a Tauro es su cuello, el cual nos indica su gran fortaleza.

Géminis: que parte de su cara le delata

A Géminis le delatan su boca y fuertes brazos y hombros. Si tiene los labios carnosos, tendrá una sonrisa perpetua y expresiva, tendremos delante un Géminis encantador y un conversador tranquilo. Si Géminis tiene los labios finos, nos dicen, que este Géminis será un gran comunicador, al que le gustan las polémicas y muy discutidor. Lo cierto es que es inteligente, un gran comunicador, con una boca expresiva. Pero lo más atractivo son sus bien modelados brazos y hombros.

Cáncer: que parte de su cara le delata

A Cáncer le delata su eterna sonrisa, su boca grande y sus ojos bonitos. Cáncer con su bonita sonrisa, nos transmite encanto y amabilidad. Tras su sonrisa, esconde su verdadera personalidad, a veces encantadora y gentil y otras fuerte y controladora. Pero no pierdas de vista sus ojos, con ellos transmite cariño y sensibilidad. Su caída de ojos puede ser arrebatadora.

Leo: que parte de su cara le delata

A Leo le delata sus ojos grandes y su melena de rey de la selva. Los ojos de Leo trasmiten picardia, vitalidad, alegría. Cuando sus ojos ríen, transmiten gentileza, nobleza, buen humor, empatía. Con su melena al viento, enmarcando su cara y esos ojos, refuerzan su seguridad en sí misma y su sensualidad.

Virgo: que parte de su cara le delata

A Virgo le delatan su sonrisa perfecta, pero un poco tímida a la vez. Bajo su sonrisa esconde su personalidad seria, discreta y cerrada. Virgo no se da fácilmente, le cuesta abrirse y hacer amistades, le cuesta hablar sobre sí mismo y no confía en los demás hasta que no les conoce bien. Pero ante todo, quiere demostrar que es una persona amable, sonriente y feliz.

Libra: que parte de su cara le delata

A Libra le delatan sus ojos expresivos y provocativos. Le encanta el juego de la seducción, pero su buena educación y su exquisitez le impiden ser demasiado atrevidos verbalmente, por lo que sus ojos lo dirán todo. Sus movimientos elegantes e insinuantes, pero llenos de armonía a la vez, lo dicen todo sobre ella.

Escorpio: que parte de su cara le delata

A Escorpio le delata su sonrisa sutil y sus movimientos felinos y sensuales. Porque en realidad, su físico es fuerte, robusto, su cara tiene unos rasgos angulosos y muy marcados. Su naríz fina y bien definida nos indican, que se trata de personas de una gran personalidad, que prefieren mantener escondida.

Sagitario: que parte de su cara le delata

A Sagitario le delatan sus labios carnosos y sensuales. Siempre juguetea con ellos, se los muerde, los humedece y habla palabras suaves y sensuales. Pero no te dejes engañar por ellos, ya que su naríz y su frente, denotan fortaleza, seguridad y valentía. Su corpulencia y sus rasgos marcados, hacen pensar en alguien frío.

Carpricornio: que parte de su cara le delata

A Capricornio le delata la naríz prominente y bastante afilada y cara muy seria. No te fíes, los Capricornio son personas analíticas, serias, estrictas y bajo su apariencia, suelen personas muy sólidas. Si su naríz es ancha, denota fortaleza y buena salud; si la naríz afilada con la punta grande denota riqueza.

Acuario: que parte de su cara le delata

A Acuario le delatan sus ojos y su cara. Con su mirada viva y alegre, nos demuestra, su vitalidad, su inteligencia. Son súper expresivos y transmiten su rápido raciocinio. Su gran magnetismo, lo transmite a través de su mirada. Los rasgos de su cara nos definen su idealismo.

Piscis: que parte de su cara le delata

A Piscis le delatan los ojos. En un cuerpo más bien pequeño, de píes y manos pequeñas, se encuentra unos ojos súper profundos y expresivos, en los que depende del día puedes encontrar de todo. Pueden transmitir espiritualidad, iluminarse con el placer que le aporta su gran creatividad, la fantasía, la puerta a un mundo sobre natural…