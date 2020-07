Por un nuevo caso, San Luis volverá a la fase 1

El gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, decidió volver a la fase 1 luego que se confirmara un nuevo caso de coronavirus, el número 12 en la provincia.

“Hoy se ha producido un caso de coronavirus en la provincia. Un señor de 35 años que vive en Tilisarao, se dedica a actividad tambera y fabricación y comercialización de quesos. Su familia tiene campos que suelen ser alquilados a los paperos de Córdoba”, reveló Rodríguez Saá.

María José Zanglá, presidente del Comité de Crisis, reveló que la confirmación del caso llegó a través de un laboratorio privado de la provincia en la que el contagiado se hizo un análisis tras solicitar permiso para salir de San Luis, informó SanLuis24.

Zanglá también expresó que, "es un caso totalmente asintomático y todas las personas que estuvieron contacto estrecho con él, están todos haciendo la cuarentena correspondiente".

Rodríguez Saá explico que: “La información no es confiable, pero sabemos que tuvo contacto con gente de Traslasierra (Córdoba), dice haber estado en San Juan, no tenemos los registros, por eso la no confiabilidad porque no tenemos los registros que haya salido de la provincia. y si lo hizo, lo habría hecho de una forma irregular”.