¿Sabés cuál es el signo más malvado de todos? ¡Este!

Muchas personas tienen carácter temible pero las de un signo del zodiaco en particular tienen el don de la intensidad. Nos referimos a las escorpianas. Escorpio es el signo más malvado por que su lado oscuro no perdona y exagera a la hora de mostrar sus sentimientos, sean buenos o malos.



Quienes nacieron bajo este signo no se quedan callados, les gusta decir las cosas como son y son terriblemente exigentes en todo.



Manipulan: Saben muy bien cómo lograr que los demás cumplan sus deseos, el arte de manipular y convencer al otro les fluye en las venas; cuando ponen en práctica sus tácticas da igual si es familia, amigos o pareja, simplemente son capaces de mostrar una cara linda aunque en el fondo estén tramando el peor de los planes.



Desconfían: Les cuesta mucho trabajo mostrar sus verdaderos sentimientos, prácticamente ponen una barrera para que no cualquiera toque su corazón, aunque parezcan muy duros es una manera de protegerse para evitar tener vínculos con personas mentirosas y traicioneras.



Celan: Son personas excesivamente celosas y no les da miedo que su pareja se entere, lo mismo si se trata de una amistad muy cercana. Además, le han tocado malas experiencias, sobre todo en cosas del corazón.



Se vengan: Son las más rencorosas a la hora de poner en marcha un plan maquiavélico, simplemente no se toca el corazón y hará lo que esté en sus manos para que quien le hizo daño sufra.



Tienen mal carácter: Su carácter es de pocos amigos, no pueden disimularlo son temperamentales y también les gusta el drama. Sus celos y desconfianza las ponen en situaciones muy incómodas y delicadas.