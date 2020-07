Estos signos nunca jamás deben estar juntos porque, si no, hay desastre

PISCIS Y CÁNCER

Son signos muy fantasiosos y soñadores. Cuando ven la realidad, se dan cuenta que no pueden estar juntos. Necesitan a una persona que los haga poner los pies sobre la tierra y enfrentar los obstáculos del mundo.

SAGITARIO Y TAURO

Tauro es un signo muy posesivo, lo contrario de Sagitario, un signo que siempre busca la libertad. Cuando Sagitario se siente atado, se aleja, sin importarle los sentimientos del otro. No podrían estar juntos porque no piensan lo mismo.

CAPRICORNIO Y ARIES

Los impulsos de Capricornio hacen que se aleje de Aries, un signo que piensa las cosas mil veces antes de llevarlas a cabo. Los objetivos de los signos no son los mismos, por lo que suelen separarse al poco tiempo de estar juntos.

LEO Y ESCORPIO

Dos signos con personalidades muy fuertes. Su ego no dejará que convivan bajo el mismo techo. La relación de estos signos suele durar muy poco, priorizan los enfrentamientos más que el amor y respeto en la pareja.

GÉMINIS Y VIRGO

Géminis, inestable e indeciso, se enfrenta con Virgo, con muy poca paciencia. Estos signos no van en la misma frecuencia, por lo que la relación no suele prosperar. No se sienten cómodos compartiendo cosas juntos.

CÁNCER Y LIBRA

Libra es un signo muy sociable, algo que Cáncer no acepta en la otra persona. Cáncer prefiere el hogar, quedarse en casa antes de salir y aprovechar al máximo el tiempo con su pareja. Libra, lo contrario.